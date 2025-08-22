'Hasret sona erdi' diyerek AKP'ye geçmişti o sözleri gündem oldu: 'AKP 22 yılda bir çivi çakmadı'

CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 23 yıl CHP'de siyaset yapan Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçişinin yankıları sürüyor.

Çerçioğlu ile birlikte AKP saflarına katılan isimler arasında Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan da yer aldı.

Arıkan, "Bugün Söke için tarihi bir gün. Söke'nin 24 yıllık hasretini sona erdirdiğim için çok mutluyum" sözleriyle AKP'ye katıldı.

"TEK ÇİVİ ÇAKMADI"

AKP'ye geçişler hala gündemdeki yerini korurken Arıkan'ın yerel seçimler sonrası paylaştığı bir video sosyal medyada tartışma konusu oldu. Videoda Arıkan'ın AKP iktidarını eleştirdiği görüldü. Arıkan, "Söke 22 senedir burada değil mi? Bu iktidarın Söke'ye yaptığı bana bir şey söyle? 22 yıllık iktidarın Söke'ye bir çivi çakmadığı ortamda neler yaptık, ne yapılıyorsa yine biz yapıyoruz ağabey" ifadelerini kullandı.