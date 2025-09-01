Harp okulları mezuniyet töreninde Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin müziği çalındı

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının ortak mezuniyet töreninin sonunda “Uyanış: Büyük Selçuklu” isimli dizisinin müziği çalındı.

Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarının mezuniyet töreni bu yıl yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Sözcü'de yer alan habere göre geçen yıl Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde öğrenciler, dönem birincisi öncülüğünde kılıçlarını havaya kaldırıp “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını atmış ve ant içmişti. Bu etkinliğin ardından başlatılan soruşturma kapsamında teğmenler ve komutanlar TSK’dan ihraç edilmiş, üst düzey komutanlar görevden alınmış ve emekli edilmişti.

DİZİ MÜZİĞİ ÇALINDI

Geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu’ndan ihraç edilen teğmenlerden İzzet Talip Akarsu savunmasında, Atatürk ile özdeşleşmiş marşların yasaklandığını söylemişti. Bu yılki tören, önceki yıldan farklı olarak geleneksel marşlar ve 'kılıç çatma' ritüeli yerine farklı bir müzikle tamamlandı. Yoğun güvenlik önlemleri alınan törende ise “Uyanış: Büyük Selçuklu” isimli dizinin müziğinin çalındığı ifade edildi.