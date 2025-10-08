Halkbank krizi işte böyle çözülmüş! Erdoğan'ın ne vaadettiğini dış basın yazdı

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Halkbank davasının 100 milyon dolar karşılığında kapatılmasını istediği öne sürüldü.

HALKBANK KRİZİNİN NASIL ÇÖZÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

Erdoğan'ın 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeden yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

2019'da Halkbank'a yönelik ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla açılan dava ile ilgili Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Halkbank problemi bizim için bitmiştir" dediğini aktarmıştı.

Azerbaycan dönüşü uçakta medya mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Bu önemli bir siyasi irade beyanıdır, bizim için de kıymetlidir. Diğer yandan, tamamlanması gereken bazı süreçlerin olduğunu da biliyoruz. Temennimiz, bu süreçlerin bir an önce olumlu şekilde neticelenmesidir" diye eklemişti.

'ERDOĞAN TRUMP'A 100 MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİ' İDDİASI

Erdoğan'ın 'Çözüldü' dediği Halkbank kriziyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Reuters'a konuyla ilgili konuşan iki kaynağın belirttiğine göre Erdoğan, 25 Eylül'deki görüşmede Trump'a davanın kapanması için 100 milyon dolar teklif etti.

Reuters'a bilgi veren konuya yakın iki kaynak, ele alınan teklifte bazı ek şartların da bulunduğunu belirtirken Ankara'nın öncelikli talebinin Halkbank'ın kendisine isnat edilen suçları kabul etmemesi olduğunu ifade ettiler.

ABD Başkanı Donald Trump - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (25.09.2025 Beyaz Saray)

HALKBANK İDDİALARA SESSİZ KALDI

Cumhurbaşkanlığı ve Beyaz Saray, teklif hakkındaki görüşmelere dair Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

Halkbank haberin yayımlandığı sırada sorulara yanıt vermedi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI SONRASI HALKBANK HİSSELERİ TAVAN YAPTI

Erdoğan'ın ABD ziyaretinden bu yana dalgalı bir seyir izleyen Halkbank hisseleri, bugün ilk işlemlerde %5.44 yükseldikten sonra kazanımlarını artırdı.

TSİ 10.35 itibarıyla hisseler %8.13 artışla işlem görüyor.

Halkbank, Mayıs ayında ABD Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı başvuruda ceza hukuku kapsamında yargılanabileceğine ilişkin temyiz mahkemesi tarafından verilen kararın iptal edilmesini istemişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın talebini iki gün önce reddetti. Kararın ardından hisseler yüzde 10 gerilemişti.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararı, ABD ve Türkiye'nin anlaşmaya varamaması durumunda olası bir yargılamanın önünü açıyor.

Ancak Halkbank 6 Ekim'de KAP'a yaptığı açıklamada, "ABD ile Türkiye arasında mutabakatlar çerçevesinde hukuki bir uzlaşma zemini yakalamaya yönelik" girişimlerin "olumlu yönde" devam ettiğini ifade etti.