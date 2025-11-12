Hakan Fidan'dan ABD'deki üçlü zirve sonrası ilk yorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile Ankara'da bir araya geldi. Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın eş başkanlığını yapan iki Bakan, görüşmenin ardından bir otelde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Fidan Suriye'nin IŞİD'e karşı mücadele konusunda ABD ile anlaşmaya varmasında ilişkin, "Suriye’nin bölgesel ve uluslararası alanda elde etmekte olduğu konum son derece memnuniyet vericidir. Sayın Şara’nın Washington'u ziyaret etmesi bu bakımdan önemli bir gelişme teşkil etmiştir. Suriye’nin DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu’na katılmasından da memnuniyet duymaktayız" dedi ve şu yorumda bulundu:

"Bu sayede Suriye'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesi ve güvenlik ortamının iyileştirilmesi için de ilave imkanlar ortaya çıkmıştır. Türkiye, terörden arınmış, güvenliği tesis edilmiş ve toprak bütünlüğüne sahip Suriye vizyonuna destek sağlamaya devam edecektir. Türkiye ve Mısır'ın ortak çabaları milletlerimizin ve tüm bölgemizin barış, istikrar ve refahına hizmet etmektedir. Bu anlayışla yürüttüğümüz yakın iş birliğinin somut sonuçlar doğuracağına, doğurmakta olduğunu da görüyoruz, yürekten inanıyorum."

HTŞ yönetimi IŞİD karşıtı koalisyona resmen katıldı: SDG/YPG’den açıklama geldi

FİDAN'DAN WASHINGTON'DAKİ ÜÇLÜ ZİRVEYE İLK YORUM

Bakanlar, ortak açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’deki temasları anımsatılan Bakan Fidan, “Görüşmelerde hangi başlıklar ele alındı” sorusu üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beyaz Saray’daki görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Sayın Trump ile Sayın Şara arasında yapılan görüşmelerin bir kısmına katılma imkanımız oldu. Orada özellikle Türkiye’nin Suriye’deki kritik konulardaki pozisyonunun ne olduğunu açıkçası ortaya koyma imkanımız oldu. Amerika, Suriye ve Türkiye iş birliğinde bu sorunlara nasıl çözüm getirilebilir, özellikle ülkenin birliği, bütünlüğü meselesiyle ilgili neler yapılabilir, bu konu önemliydi."

"Başkan Sayın Trump’ın bu konuda hassasiyet göstermesini biz fevkalade önemli önemli görüyoruz. Özellikle Suriye'deki yeni yönetimin başarısı için uluslararası toplumun hep birlikte el birliğiyle çalışması ve bir istikrarın ortaya çıkması, huzurun ortaya çıkması, mültecilerin dönmesi ve yeni Suriye’nin bölgedeki hiçbir ülke için olmaması konuları önemli bir konu.

"Bu konuda Amerika, Türkiye ve bölge ülkelerinin iş birliği fevkalade önemli. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın vizyonunu Sayın Trump’a ifade etme imkanımız oldu o toplantıda."

"ABD'nin YAPICI ROLÜNDEN MEMNUNUZ"

Daha sonraki görüşmelerde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Dışişleri Bakanı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Marco Rubio, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın da olduğu görüşmelerin olduğunu belirten Fidan, "Tabii burada özetleyecek olursak, neleri konuştuk, Suriye meselesini derinlemesine konuştu" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: