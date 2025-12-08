Hakan Fidan bile isyan etti! Bütçede 2 milyar liralık Trump krizi

ABD Başkanı Donald Trump’ın aralarında olduğu 32 ülkenin lideri, temmuzda NATO Zirvesi için Türkiye’ye gelecek. Zirve için Ankara’da Etimesgut Havalimanı VIP’e çevriliyor. Bunun için 9 milyar 506 milyon 364 bin TL harcandığı belirtiliyor.

BÜTÇE ARTIRILDI

7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak zirve için 2 milyar TL harcanacağı belirtildi. Ek maliyet, Dışişleri Bakanlığı’nın Plan ve Bütçe görüşmelerinde ortaya çıktı.

Hakan Fidan Tom Barrack ile bir araya geldi

HAKAN FİDAN'DAN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Kalem bütçesi, 743 milyon TL’den 2026 yılı için 2.9 milyar TL’ye çıkarıldı. Gelecek Partili Cemal Kani Torun bu artışı sordu. Bakan Hakan Fidan, NATO Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu giderlerinin de Özel Kalem’e yazıldığını söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duruma gösterdi. Fidan'ın “Ben o parayı özel kalemde görmek istemiyorum” diyerek bütçe kaleminin değiştirilmesini istediği öne sürüldü. AKP’liler komisyona önerge verdi ve NATO Zirvesi için ayrılan 2 milyar TL, Özel Kalem’den alınarak Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdürlüğü’ne aktarıldı. Önerge kabul edildi.

MALİYET TAVAN YAPTI

NATO Zirvesi için iki büyük harcama kalemi var. Bu kapsamda 11.5 milyar TL harcanacağı belirtiliyor.