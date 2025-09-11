Habertürk'e operasyon iktidar medyasında şaşkınlık yarattı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding’e sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu. Bu şirketler arasında Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT gibi medya kuruluşlarının yanı sıra Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Golden Hill Otelleri, Energy Petrol, Özel Mediza Hastanesi ve Vip Transport da yer alıyor. Şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Operasyon iktidar medyasında şaşkınlık yarattı. Tartışmalı İBB soruşturmalarını önceden bildirmesi ile tanınan Cem Küçük, TGRT Haber'deki programında şaşkınlığa uğradığını açıkladı.

Küçük, operasyondan emin olamadığı için de Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Fevzi Çakır'a da ulaştığını şöyle ifade etti:

"Biraz şaşırdık açıkçası hani böyle bir şey olur mu diye Mehmet Akif'e sordum. Doğru dedi"

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Başsavcılık, “suç örgütü kurmak”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “kara para aklama” iddialarıyla yürütülen soruşturmanın detaylarını şöyle açıkladı:

"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir."

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve diğer denetim birimlerinin raporlarıyla başlatıldı. Raporlarda, kaynağı belirsiz paraların şirketler arasında dolaştırılarak izlerinin gizlendiği, faturasız işlemlerle vergi kaçırıldığı ve sahte belgeler düzenlendiği ifade edildi:

"Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır."

Açıklamada, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde yapay nakit sermaye artırımı yapıldığına ve borç olarak gösterilen paraların aslında “suç geliri” olduğuna dikkat çekildi:

"Bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir."



Soruşturma, kara parayla finans, eğitim, medya ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket satın alımları yapıldığını, bu yolla hem ekonomik güç kazanıldığını hem de kamuoyunda meşruiyet sağlanmaya çalışıldığını ortaya koydu.

"Şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç elde etmeye çalıştıkları ortaya çıkarılmıştır."



Toplam 121 şirkete TMSF kayyum olarak atanırken, 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Başsavcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu: