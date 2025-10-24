Gözler kayyum Gürsel Tekin'de... Ankara'daki butlan kararı İstanbul'u da etkiler mi?

CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'da 'şaibe' olduğu idddiası ile açılan dava beşinci duruşmada sonuçlandı. Mahkemenin davayı reddetmesinin ardından 'mutlak butlan' da suya düştü.

Özel, 38'inci kurultayın ardından kayyum iddialarına karşı geçtiğimiz martta partiyi olağanüstü kurultaya götürmüş ve yeniden genel başkan seçilmişti. Son olarak da geçtiğimiz ay delegelerin talebi ile bir olağanüstü kurultay daha düzenlenmiş ve Özel yeniden genel başkan seçilmişti.

ÖZGÜR ÇELİK BİR AYDA İKİ KEZ İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Benzer bir durum CHP İstanbul için de yaşandı. İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atamasının ardından CHP İstanbul iki kez kongre düzenledi. Biri olağanüstü biri de olağan kongre de Özgür Çelik iki kez CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP'ye yönelik butlan davasının suya düşmesinin ardından gözler de CHP İstanbul İl Yönetimi üzerindeki davaya çevrildi.

Mutlak Butlan davası tarihe karıştı: CHP'lilerden ilk tepkiler

ANKARA KARARI İSTANBUL'E ETKİLER Mİ?

İstanbul'daki mahkemenin Ankara'da butlan davasına bakan mahkemeyi örnek olarak kabul edip etmeyeceği de merak konusu oldu.

CHP Milletvekili Bülent Tezcan, konu ile ilgili Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek'e değerlendirmelerde bulundu. Tezcan, Ankara'daki kararın İstanbul'u da etkilemesi gerektiğini belirttip şunları söyledi:

"Etkilemesi gerekir. Aslında bu karara gerek olmadan 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararı kabul edilebilir, anlaşılabilir bir karar değildi. Kaldı ki o karara arkasından onu tedbir kararını işlemez hale getiren Yüksek Seçim Kurulu'nun 4 veya 5 ayrı kararı var İstanbul İl Kongreleriyle ilgili. En son onun üzerinden iki kongre yapıldı İstanbul'da. Birincisi Olağanüstü İl Kongresi, diğeri Olağan İl Kongresi, 39. Kurultay takvimi çerçevesinde. Dolayısıyla bunların tamamı artık Ankara'da nasıl konusuz kaldıysa İstanbul açısından da aynı şekilde konusuz kalmıştır. Bu tedbirin de artık bir anlamı hükmü yoktur. Zaten Yüksek Seçim Kurulu kararından sonra tedbirin fiilen bir etkisi bir işlerliği de kalmamıştır. Ama mesele o değil. Mesele şu, yani birileri gidip hala orada ikinci katta oturma ısrarını sürdürüyorsa bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı topyekün bir operasyonun, topyekün bir saldırının olduğu ve o saldırının zaman zaman bazı yargı kurumlarını da devreye sokarak devam ettiği...

"ELVERİŞLİ BİR ŞAHIS BULMUŞLAR"