Mutlak Butlan davası tarihe karıştı: CHP'lilerden ilk tepkiler
Yayınlanma:
Kamuoyunda "mutlak butlan" davası olarak bilinen CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü kurultayına ilişkin açılan iptal davası reddedildi. Mahkeme kararının ardından CHP'li isimlerden peş peşe açıklama geldi.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayına ilişkin açılan iptal davası reddedildi.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

CHP'LİLERDEN İLK TEPKİLER

CHP Parti Sözcüsü Avukat Deniz Yücel:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun:

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

