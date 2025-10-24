Mutlak Butlan davası tarihe karıştı: CHP'lilerden ilk tepkiler

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan ve 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü kurultayına ilişkin açılan iptal davası reddedildi.

Son Dakika | CHP Kurultayı iptal edilmeyecek

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Mutlak Butlan davası düştü: AKP'den ilk açıklama

CHP'LİLERDEN İLK TEPKİLER

CHP Parti Sözcüsü Avukat Deniz Yücel:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir:

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun:

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt: