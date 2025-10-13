Gözaltındaki eski Nilüfer Belediye başkanı Adliyeye sevk edildi

Yayınlanma:
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında yer aldığı 21 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan Turgay Erdem'in de aralarında olduğu 21 kişi belediyeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki eski belediye başkanı hastaneye kaldırıldıGözaltındaki eski belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararıSon dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 şüpheliye yönelik 10 ekimde operasyon düzenlendi.

gozaltindaki-eski-belediye-baskani-adliy-961006-285266.jpg

EV VE İŞYERLERİNDE ARAMA YAPILDI

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında yer aldığı 21 kişi gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan, Turgay Erdem'in de aralarında olduğu şüpheliler bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

