Gözaltındaki eski belediye başkanı hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma:
Bursa'da gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlandığını belirtince hastaneye kaldırıldı. Erdem yapılan kontrolün ardından yeniden Emniyet'e götürüldü.

Bursa'da gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlandığını belirtince hastaneye götürüldü. Kontrolleri yapılan Erdem, yeniden emniyete götürüldü.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 kişiye yönelik Bursa merkezli 3 ilde dün operasyon düzenlendi.

Son dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararıSon dakika | Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Eş zamanlı operasyonda, aralarında eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 21 kişi, gözaltına alındı. 2 kişinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 şirket adresi ile 12 araçta arama yapıldı.

BURSA ŞEHİR HASTANESİ'NDE MUAYENE EDİLDİ

Gözaltına alınan isimlerin işlemleri sürerken, gözaltındaki eski belediye başkanı Turgay Erdem'in dün akşam rahatsızlandığını söyleyince hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Saat 21.00 sıralarında Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülen ve tüm tetkikleri yapılan Erdem'de sağlık sorunu tespit edilmediği belirtildi. Gece yarısı hastaneden taburcu edilen Erdem ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Günaydın: Melih Gökçek dönemini incelemeden kimseyi ikna edemezsin
SDG tartışmasına Ahmet Türk de girdi! "HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler komşu olsun"
