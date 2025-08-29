Gelecek Partisi'nden Erdoğan'a Gazze tepkisi! "Katliamların destekçisi Trump nasıl dostunuz oluyor?"

TBMM’de yapılan olağanüstü Gazze oturumunda konuşan Yeni Yol Grup Başkanı ve Gelecek Partisi Milletvekili Selçuk Özdağ, işgalci İsrail’in Filistinlileri yok etmeye yönelik sistematik bir plan uyguladığını söyledi. Özdağ, “İsrail’in son haftalarda iyice şirazeden çıkarak Gazze'deki tüm Filistinlileri öldürme ve öldüremediklerini de sürgüne gönderme planını devreye soktuğunu görüyoruz” dedi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik sözlerini eleştirerek şu soruyu yöneltti:

“Tüm bu katliamların destekçisi ve yol vereni Trump gerçekten nasıl dostunuz oluyor? Dostumun dostu dostum darbımeselinden yola çıkarsak Trump'ın dostu olan Netanyahu neyiniz oluyor? Ve ne zamana kadar Trump'a ‘dostum’ demeye devam edeceksiniz? Gazze'de tek bir Filistinli kalmayıncaya kadar mı?”

Hükümetin İsrail karşısında pasif kaldığını savunan Özdağ, alınmayan tedbirleri sıraladı:

“Ülkemize saldıracağı söylenen İsrail'e karşı mesela ne yaptınız? Kürecik üssünü mü kapattınız? Doğrudan ve dolaylı yollardan İsrail'e yapılan ihracat ve ticareti mi sonlandırdınız? İsrail'le yapılan askeri ve silah anlaşmalarını mı iptal ettiniz?”

Konuşmasında, İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonları İkinci Dünya Savaşı’ndaki Yahudi soykırımıyla benzer olduğunu altını çizen Özdağ, “Bugün yaşanılan insanlık dramı ve soykırım tüm dünyanın gözü önünde canlı bir şekilde icra ediliyor. Umursanmıyor, istihza ediliyor ve daha da kötüsü, ‘yapacağız’ deniliyor” ifadelerini kullandı.

Özdağ, iktidarın söylemleri ile icraatlarının çeliştiğini belirtti:

“İktidarın masa üstünden güya İsrail karşıtı söylemlerin aksine masa altından ticari, siyasi, askeri ve şahsi ilişkilerini devam ettirmesi aslında İsrail'in bu pervasızlığının en büyük motivasyon kaynaklarındandır.”

Özdağ, Yeniyol Grubu ve Saadet-Gelecek Grubu olarak Gazze konusunda verdikleri araştırma önergelerinin iktidar tarafından reddedildiğini hatırlattı. “Hasan Bitmez Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu konuyu konuşurken kürsüde şehit oldu. Ama iktidar bu trajediyi araştırma önergelerimizi bile reddederek umursamadı” dedi.

Son olarak Türkiye’nin ve dünya kamuoyunun bu sessizliğinin tarihe geçeceğini vurgulayan Özdağ, “Biz buradayız ve yapılanları kaydediyoruz. Ama bugün, ama yarın bu hesap bir gün görülecektir” diye konuştu.