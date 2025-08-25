Ferdi Zeyrek'in kızı babası gibi mimar olacak

Ferdi Zeyrek'in kızı babası gibi mimar olacak
Yayınlanma:
Merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, YKS’de başarılı olup Yeditepe Üniversitesi mimarlık bölümüne yerleşti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elim bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Karakteri, kişiliği ve Manisa’ya kısa sürede yaptığı hizmetlerle herkesin gönlünü kazanan Zeyrek için tüm siyasi görüşlerden insanlar bir araya geldi. Manisa’da kent meydanında on binlerce kişinin katılımıyla cenaze namazı kılındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hemşehrisi Ferdi Zeyrek’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazından defin işlemine, taziyeye kadar Özel’in gösterdiği vefa büyük takdir topladı.

Özel, Nehir Zeyrek’e verdiği sözü de tuttu. Özel, 21-22 Haziran’daki YKS sınavında Nehir Zeyrek için okul önünde bekledi.

Özgür Özel'in vefası çok konuşulmuştu! Ferdi Zeyrek'in cenazesini de o yıkamışÖzgür Özel'in vefası çok konuşulmuştu! Ferdi Zeyrek'in cenazesini de o yıkamış

Özel, Nehir Zeyrek’in merhum babası Ferdi Zeyrek gibi mimar olmak istediğini açıkladı. Sınav sonuçlarının ardından da Nehir Zeyrek’in mimarlık için gerekli puanı kazandığını duyurdu.

Halk TV’de Yeni Bir Sabah programını sunan Gözde Şeker, bugün YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını hatırlatarak Nehir Zeyrek’in mimarlık bölümüne yerleştiğini açıkladı.

Nehir Zeyrek’in Yeditepe Üniversitesi’nde okuyacağı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

