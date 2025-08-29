Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu

Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu
Yayınlanma:
Elektrik akımına kapılarak 48 yaşında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu. Manisa'da kurulan Ferdi Zeyrek Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması amacıyla, maddi olanakları yetersiz çocukların öğrenim hayatları boyunca eğitim, sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunacak.

Haziran ayında elektrik akımına kapılarak 48 yaşında yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek adına vakıf kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Manisa'da yer alan vakıf, Ferdi Zeyrek Vakfı adı altında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlaması amacıyla, maddi olanakları yetersiz çocukların öğrenim hayatları boyunca eğitim, sosyal ve kültürel seviyelerini yükseltmek için faaliyetlerde bulunacağı belirtildi.

FERDİ ZEYREK KİMDİR?

1977 yılında Manisa’da dünyaya gelen Ferdi Zeyrek, ilk, orta ve lise öğrenimini doğduğu kentte tamamladı. Ardından Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve derneklerde aktif görevler üstlenen Zeyrek, siyasete de genç yaşlarda adım attı. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Manisa Büyükşehir ve Şehzadeler belediye meclislerinde üyelik yaptıktan sonra, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı görevini üstlendi.

2024 yerel seçimlerinde CHP’nin adayı olarak girdiği seçimde, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2003 yılında Nurcan Zeyrek ile evlenen Ferdi Zeyrek’in üç kız çocuğu bulunuyordu.

6 Haziran 2024’te Yunusemre ilçesindeki evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 9 Haziran’da yaşamını yitirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

