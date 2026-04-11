Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...

Malatya’da kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada iki araçtaki 5 kişi de yara almadan kurtuldu.

MUCİZE KAZA

Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ali K. yönetimindeki 21 AFH 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Araç, burada Üzeyir E.’nin kullandığı 44 AES 986 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı. (DHA)