Feci kazada bir kişi bile ölmedi! Karşı şeride uçtu başka araca çarptı takla attı...

Malatya'da bir kazada mucize gerçekleşti. Kontrolü kaybolan araç, karşı şeride geçti başka bir araca çarpıp takla attı ve kimse bu kazadan yaralanmadı.

Malatya’da kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştıktan sonra takla attı. Kazada iki araçtaki 5 kişi de yara almadan kurtuldu.

karsi-yone-gecen-otomobil-baska-bir-ara-1256002-373741.jpg

MUCİZE KAZA

karsi-yone-gecen-otomobil-baska-bir-ara-1256003-373741.jpg

Kaza, saat 13.30 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ali K. yönetimindeki 21 AFH 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşıp karşı şeride geçti. Araç, burada Üzeyir E.’nin kullandığı 44 AES 986 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

karsi-yone-gecen-otomobil-baska-bir-ara-1255999-373741.jpg

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi ile diğer aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

karsi-yone-gecen-otomobil-baska-bir-ara-1256001-373741.jpg

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

