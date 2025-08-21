Fatih Altaylı, Erdoğan'sız AKP'nin oy oranını açıkladı!

Fatih Altaylı, Erdoğan'sız AKP'nin oy oranını açıkladı!
Yayınlanma:
Gazeteci Fatih Altaylı, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede Erdoğan’sız bir AKP’nin barajı aşamayacağına vurgu yaptı. Altaylı, AKP'nin tartışmalı politikalarına karşın partinin hâlâ ikinci sırada olmasının sebebinin Erdoğan olduğunu belirtti. Altaylı, "Türkiye'nin 2. partisi ve kimine göre %21, kimine göre %30 oy alıyorsa bunun tek nedeni var Erdoğan" açıklamasında bulundu.

Youtube kanalındaki yorumları nedeniyle tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden, gündeme ilişkin yorumları ve değerlendirmelerini yazılı olarak Youtube kanalına iletiliyor.

Altaylı'nın bugünkü programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir AKP senaryosu masaya yatırıldı.

Altaylı, AKP'nin tartışmalı birçok konuya karşın halen Türkiye'nin ikinci partisi konumunda olmasının nedenini açıkladı.

"YOLSUZLUKLAR VE SAHTECİKLERE RAĞMEN..."

Altaylı, "Erdoğan AK Partisi bugün tüm bu olan bitene rağmen yolsuzlukları, diploma sahtecilikleri, her alandaki felaketler, rezaletler, ekonomideki Cumhuriyet tarihinin en ağır krizini ve bu krizin iktidardan kaynaklandığı bilindiği halde hala Türkiye'nin 2. partisi ve kimine göre %21, kimine göre %30 oy alıyorsa bunun tek nedeni var Erdoğan. Erdoğansız bir AK Parti bugünkü şartlarda değil %21 ila %30 arasında oy almak barajı aşamaz. Burası çok nettir. Erdoğan ile Bahçeli işbirliğinin kolay kolay bozulmayacağının net olması gibi" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

