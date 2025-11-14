Ev hapsindeki CHP'li Şenol Aslanoğlu'ndan birinci ayı mesajı: Yol arkadaşlarımız özgür olana dek...

Ev hapsindeki CHP'li Şenol Aslanoğlu'ndan birinci ayı mesajı: Yol arkadaşlarımız özgür olana dek...
Yayınlanma:
Ev hapsindeki CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ev hapsimin birinci ayından Türkiye'nin çeşitli illerinde tutsak tutulan siyasilere selam olsun. Yol arkadaşlarımız özgür olana, fikirlerimizi korkusuzca, özgürce ifade edeceğimiz bir Türkiye kurana dek; mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Aslanoğlu, ev hapsinin birinci ayı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aslanoğlu, Buca Cezaevi’nden çıkarılmasının ardından bir aydır evinin dört duvarı arasında tutulduğunu belirterek özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"NEYSE Kİ HALA HAPSEDEMEDİKLERİ BİR ŞEYE SAHİBİZ"

Aslanoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tam 1 ay oldu bugün. Buca zindanlarından çıkıp, evimin dört duvarı arasına hapsedileli. Bir ayda, insanın evinin duvarlarını ezberleyeceğini yaşamadan önce tahmin edemezdim. Bahçe kapısından çıkamayacağımı da, salonun kaç adım olduğunu da ezberletti bu bozuk düzen. Özgürlüğün kısıtlanması nerede olursa olsun insanın canını sıkıyor elbette... Ama hiç iyi yanı da yok diyemem: Bu fotoğraf mesela, her uyandığımda beni seçtikleri için şükrettiğim ailemin yanı başımda olması sanırım bu bir ayın en güzel yanı. Kızım ve oğlumla da özgürce kavuşabildiğimde tamamlanacak aile fotoğrafımız.

Neyse ki hala hapsedemedikleri bir şeye sahibiz: Umuda, fikirlere, sözlere, yürüdüğümüz yola, yüreğimizdeki inanca, ne durumda olursanız olun sizi asla yalnız bırakmayan gerçek yoldaşlara... Ev hapsimin birinci ayından Türkiye'nin çeşitli illerinde tutsak tutulan siyasilere selam olsun. Ve kavuşmak için gün sayan aileleri... Umudu birlikte büyüteceğiz! Yol arkadaşlarımız özgür olana, fikirlerimizi korkusuzca, özgürce ifade edeceğimiz bir Türkiye kurana dek; mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir adım bile geri atmadan."

