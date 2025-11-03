Sabah saatlerinde hakkındaki 1,5 yıllık hapis cezası nedeniyle cezaevine giren eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, tahliye oldu.

Avukatı Zilan Leventoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kaya hakkında 2022 yılında cezaevindeki oğlunu ziyaret etti esnada çantasında cep telefonu bulundurması nedeniyle dava açıldığını belirtmişti.

'Çantasında telefon bulundurmak' iddiasıyla açılan davada 1,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, bu sabah cezaevine teslim olmuştu.

Akşam saatlerinde Kaya'nın durumuna ilişkin açıklama yapan Avukat Leventoğlu, müvekkilinin tahliye olduğunu aktardı. Leventoğlu, "Müvekkilimiz Hüda Kaya tahliye edildi. Bu sonuç, yalnızca bir hukuk mücadelesinin değil dayanışma ve toplumsal vicdanın ortak başarısıdır" dedi.

Tahliye olmasının ardından Kaya da "Dayanışmanın gücüyle… Gerçek özgürlüklere, özgür günlere... Teşekkürler herkese" açıklamasını yaptı.