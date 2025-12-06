Hakan Fidan'dan flaş açıklama! Türkiye Filistin'e asker mi gönderecek?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Hakan Fidan'dan GKRY tepkisi: Kime sorsak şikayet ediyorlar

Fidan, Doha Forumu'na ve Katar'ın bölgesel faaliyetlerine ilişkin şunları kaydetti:

"Ben yıllardır Doha Forumu'na katılıyorum. Her geçen gün Doha Forumu'nun biraz daha ileri gittiğini, daha da geliştiğini görüyorum. Bu yıl bütün yıllara nazaran daha önemli bir hale geldi. Katar bizim kardeşimiz olduğu için de gurur duyuyorum bunu ayrıca söylemekten. Katar sadece bölgesel bir arabulucu değil, artık küresel bir arabulucu oldu. Afrika'da, Güney Amerika'da çatışmaların çözümünde, son bulmasında büyük bir rol oynuyor. Dolayısıyla Doha Forum hem dünyadaki problemleri bir araya getirmek hem bizim bölgesel problemleri, başta Filistin, Suriye olmak üzere gündeme getirmek açısından fevkalade önemli. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

"KATAR'I BURADA TEBRİK ETMEK GEREKİYOR"

Katar'la beraber gerçekten bölgedeki arabuluculuk için çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ama Katar'ı burada tebrik etmek gerekiyor. Başta Emir Sayın Şeyh Temim, Başbakan Muhammed bin Abdurrahman ve diğer arkadaşlar hepsi gerçekten çok çalışıyorlar. Bölgedeki çatışmaların durması için yıllardır faaliyet gösteriyorlar. Az önce de ifade ettim. Sadece bölgede değil, Afrika'da, Güney Amerika'daki çatışmaların durması için de çalışıyorlar. Bu açıdan Katar'ı tebrik ediyoruz."

"KATAR- TÜRKİYE DOSTLUĞU, SARSILMAZ BAĞLARA SAHİP BİR DOSTLUK"

Bir basın mensubunun Türkiye-Katar ilişkilerine ilişkin sorusuna Fidan, şu yanıtı verdi:

"Türkiye-Katar ilişkileri sarsılmaz bağlara sahip. Cumhurbaşkanımızla, Sayın Emir arasındaki kardeşlik, liderlik ilişkisi örnek bir ilişki. Bizler bu güven ilişkisinin altında. Gerçekten çok önemli başarılara hep beraber imza atıyoruz. İki ülke arasında bugün bölgede çok yoğun bir iş birliği var. Birçok alanda tabi bu ceryan ediyor. Özellikle yatırım, ekonomi, teknoloji, eğitim, güvenlik, savunma bütün bu alanlarda ciddi bir işbirliği var. Tabii gelecekte de biz bu işbirleri çok daha ileri taşıyacağız. Katar- Türkiye dostluğu, sarsılmaz bağlara sahip bir dostluk."

"FİLİSTİN'DEKİ BARIŞIN HAYATA GEÇMESİ İÇİN HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ; ASKER GÖNDERMEK DE DAHİL"

Bir başka basın mensubunun Gazze'deki ateşkesin sekteye uğraması ve Türkiye'nin, Gazze'ye asker gönderme planının olup olmamasına ilişkin soruyu Fidan, şu şekilde yanıtladı:



"Sorduğunuz soruların hepsi tamamıyla Gazze Barış Plan'ın ikinci aşamasıyla alakalı konular. Bu konuda çalışmalar, tartışmalar devam etmekte. Biliyorsunuz özellikle hem Barış Planı'nda hem de Birleşmiş Milletler'den geçen Güvenlik Konseyi kararında belli başlı dört tane aslında temel organ, işlem vardı. Bunlardan birincisi tabii ki ikinci aşamada yönetimin Filistinlilerden oluşacak bir komiteye teslimiydi. Hamas onu yapmaya hazır. Bir polis gücünün oluşturulması Gazze'deki polis ihtiyacını karşılamak için. Diğer taraftan Barış Kurulu'nun hayata geçmesi gerekiyor ve Barış Kurulu'na bağlı olarak da istikrar gücünün hayata geçmesi gerekiyor. Şimdi bütün bunların hayata geçmesi için çalışmaların kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Tabii şu anda alanda birtakım sıkıntılar var. Özellikle İsrail'in günlük yüksek miktarda ateşkes ihlali yaptığını görüyoruz. Sadece ateşkes ihlali yapmakla kalmıyor. Söz verdiği, içeriye girmesi gereken yardımların da gerektiği miktarda ve şekilde girmesine izin vermediğini görüyoruz. Bunlar büyük bir soru. Tabii şu anda özellikle istikrar gücünün oluşturmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Çeşitli ülkelerle görüşüldüğünü biliyoruz. Ben daha önceki beyanlarımda da ifade ettim. Türkiye olarak biz Filistin'deki barışın hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız; buna İstikrar Gücü'ne asker göndermek de dahil. Ama burada tabii ki ilgili tarafların tutumu, yaklaşımı ve konsensüsü önemli. Bu da dikkate almamız gereken bir husus. Şimdilik görüşmeleri yakından takip ediyoruz. Şimdi söyleyeceklerim bunlar."

"SURİYE İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ DİĞER BÖLGE ÜLKELERİYLE BERABER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin soruyu da şu şekilde yanıtladı:

"Devrimin başından beri Suriye hükümetiyle iş birliğimiz devam ediyor. Biliyorsunuz sadece biz değil, bölge ülkeleri aynı zamanda uluslararası toplum da Suriye'ye elinden geleni yardımı yapıyor ve yardım yapmaya da devam edeceğiz. Burada tabii en büyük sıkıntımız bölgede İsrail yayılmacılığının Suriye'ye olan etkisi diğer ülkelere olduğu gibi. O büyük bir risk teşkil etmekte. Onun dışında ekonomik olarak, güvenlik olarak, ticari olarak bütün alanlarda Suriye ile iş birliğimizi diğer bölge ülkeleriyle beraber geliştirmeye devam edeceğiz. Suriye'nin birtakım sorunları var. İçeride aşması gereken problemler var. Onları bölgedeki kardeşlerinin yardımıyla inşallah el birliğiyle aşacağız diye umuyorum."