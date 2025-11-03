Hüda Kaya cezaevine teslim oldu

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, hakkındaki 1,5 yıllık hapis cezası kararının kesinleşmesinin ardından bu sabah cezaevine teslim oldu.

Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya’nın avukatı Zilan Leventoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, söz konusu cezanın 2022 yılında Kaya’nın Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Cihad Ebrari’yi ziyareti sırasında yaşanan bir olay nedeniyle verildiğini belirtmişti. Ziyaretin ardından Kaya hakkında “çantasında telefon bulundurmak” iddiasıyla dava açılmış, mahkeme sürecinde ise tüm delillere rağmen 1,5 yıl hapis cezası kararı verilmişti.

Eski milletvekili Hüda Kaya hapse gireceğini açıkladı

"28 ŞUBAT DÖNEMİNİN GÖLGESİNDE VERİLMİŞ BİR KARARDIR"

Leventoğlu, kararın “tamamen kasıtlı, keyfi, siyasi ve haksız” olduğunu vurgulayarak, “Bu ceza siyasidir. 28 Şubat döneminin gölgesinde verilmiş bir karardır” ifadelerini kullanmıştı.

Hüda Kaya ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş! Bugün teslim oluyorum” mesajını paylaşmıştı.