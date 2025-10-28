Eski milletvekili Hüda Kaya hapse gireceğini açıkladı

Eski milletvekili Hüda Kaya hapse gireceğini açıkladı
Yayınlanma:
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 gün içinde cezaevine gireceğini duyurdu.

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, 10 gün içerisinde cezaevine teslim olması gerektiğini açıkladı.

Avukatı Zilan Leventoğlu'nun kendisiyle ilgili açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, "On güne kadar teslim olmam gerekiyormuş!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa ettiSon Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti

HÜDA KAYA CEZAEVİNE GİRECEĞİNİ DUYURDU

Avukat Leventoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada Kaya hakkında 2022 yılında Çanakkale Cezaevi'ndeki oğlunu milletvekili sıfatıyla ziyaret ettiği esnada çantasında telefon bulundurduğu gerekçesiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Leventoğlu, müvekkilinin 1,5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini kaydederek, "Bu karar siyasi bir intikamdır. Müvekkilimize yönelik keyfi ve hukuksuz uygulamaları kabul etmiyoruz" dedi.

jkh.jpg

Leventoğlu, cezanın cezaevinde değil ev hapsi şeklinde infaz edilmesi için gerekli başvuruları yapacaklarını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Bu ilk kez olacak! Yarın bütün okullarda Erdoğan'ın mesajı okutulacak
Ali Koç ne biliyor? Kumarbaz hakemi açıkladı: Ferhat Gündoğdu'nun ne olduğunu bütün ülke görecek
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Çanakkale güne 2 depremle başladı: Naci Görür'den 'Bölge geriliyor' açıklaması
Son dakika | Dışişleri'nden Karadağ açıklaması! Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Türklere vizeyi kaldırmışlardı
Dışişleri'nden Karadağ açıklaması!
Şansal Büyüka bahis skandalından da büyük rezaletleri anlattı: Ali Koç'un yapı iddiası haklılık kazandı
Son 5 yılın şampiyonlukları iptal edilebilir mi? Bahis skandalının sonu neye varacak?
Siyaset
Özgür Özel'den Cumhuriyet mesajı: Kutlu olsun!
Özgür Özel'den Cumhuriyet mesajı: Kutlu olsun!
CHP'li Zeybek temel atma törenine katıldı: Laf değil mutlaka icraat yapmak gerekiyor
CHP'li Zeybek temel atma törenine katıldı: Laf değil mutlaka icraat yapmak gerekiyor