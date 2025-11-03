Eski HDP milletvekili Semra Güzel tahliye edildi

Yayınlanma:
Eski HDP Milletvekili Semra Güzel, hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tahliye kararı verildi.

Silahlı terör örgütüne üye olma ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 2022 yılında cezaevine giren eski HDP Milletvekili Semra Güzel, tahliye edildi.

SEMRA GÜZEL HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Önceki dönem HDP Milletvekili Semra Güzel'in karar duruşması, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Güzel, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Eski HDP Milletvekili Semra Güzel

Mahkeme başkanı, önceki celse istenilen HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya geldiğini ayrıca mahkemenin kasasında bulunan ve sahte olduğu iddia edilen, "Mehtap Dayan" adına düzenlendiği belirtilen nüfus cüzdanına ilişkin inceleme raporunun dosyaya kazandırıldığını bildirdi.

Hüda Kaya cezaevine teslim olduHüda Kaya cezaevine teslim oldu

SAHTE KİMLİKLE YAKALANMASI SORULDU

Ardından söz verilen sanık Güzel, tanık beyanlarında ve HTS kayıtlarında bahsi geçen kişilerin tıp öğrencisi olduğunu, telefon görüşmelerini yaptığı zaman aralığında ise Tabip Odası yönetiminde görev aldığı için öğrencilerle iletişime geçmesinin normal bir durum olduğunu, örgütsel bir bağlantısı olmadığını savundu.

Sanık Güzel, 2 Eylül 2022' de İstanbul'dan Edirne'ye giderken "Mehtap Dayan" isimli sahte kimlikle yakalanmasına ilişkin, "Yaşanan süreç boyunca fotoğrafların yayınlanmasıyla birlikte ölüm tehdidi aldım. Kendimi savunmak, korumak durumundaydım. Bu durum için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılsaydı. En azından bu kaygıyı yaşamazdık" beyanında bulundu.

Mahkeme, Güzel'in "örgüt üyeliğinden" 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 2 yıl 6 ay ceza almasına hükmederek adli kontrol şartıyla tahliyesini karar verdi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Semra Güzel hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası ve TAHLİYE kararı verildi. Bir linç ve karalama kampanyası ile başlayan yargılamada verilen bu karar ile Semra Güzel'in Kürt kadın siyasetçi kimliği ve politik mücadelesi cezalandırılmak istenmektedir. Siyasi saiklerle verilen hukuka aykırı karar yok hükmündedir."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

