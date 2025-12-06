Milyarlarca liralık kamu kaynağı kullanıldı! CHP’li Erol işaret etti: DSİ 9. Bölge Müdürü görevden alındı

Milyarlarca liralık kamu kaynağı kullanıldı! CHP’li Erol işaret etti: DSİ 9. Bölge Müdürü görevden alındı
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un Hamzabey Barajı’ndaki planlama ve uygulamaları nedeniyle eleştirdiği DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı görevden alındı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Hamzabey Barajı’nda yaşanan su sorunu üzerine yaptığı açıklamalarda projenin yanlış planlama ve hatalı uygulamalar nedeniyle Elazığ’a fayda sağlamadığını belirtmişti.

CHP'Lİ EROL PROJENİN SORUNLU OLDUĞUNU BELİRTMİŞTİ

Erol, barajın teknik açıdan yanlış yere inşa edildiğini, yağış miktarı ve doğal kaynak debilerinin hesaba katılmadığını, yıllardır su sızıntısı iddialarına rağmen tatmin edici bir yanıt alınamadığını söyleyerek projenin sorunlu olduğunu dile getirmişti.

MİLYARLARCA LİRALIK KAMU KAYNAĞI KULLANILDI

Milyarlarca liralık kamu kaynağına rağmen Elazığ’ın su sorunun çözülemediğini, yeni bağlantılar için yeniden yüksek maliyetli projeler gündeme getirilerek yanlışlığın devam ettirildiğini öne süren Erol, barajın Devlet Su İşleri tarafından planlandığını ve Elazığ Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin de mağdur edildiğini dile getirmişti.

GÖREVDEN ALINDI

Erol, DSİ yönetimini eleştirirken şu çağrıda bulunmuştu:

“Bu sebeple DSİ Genel Müdürlüğü’ne ve Bakanlığa çağrıda bulunuyorum: Bu bölge müdürü derhal görevden alınmalıdır. Elazığ gibi bir tarım kentinde, ovaları ve su ihtiyacı ortada olan bir şehirde bu kadar yanlış bilgi ve tutarsız açıklamalarla görev yapan bir müdür olamaz.”

Erol’un eleştirdiği DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alındı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

