İmamoğlu'ndan hayırseverlere 'dayanışma' çağrısı
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İyilik örgütlenmesi" kapsamında hayırseverleri dayanışmaya davet etti. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda, "Kışın kapıya dayandığı bugünlerde varlıklı, hayırsever vatandaşlarımızı, bu kutsal dayanışmaya yoğun desteğe davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda İmamoğlu, "İyilik örgütlenmesi" fikrini veren Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’a teşekkür ederek, bu kapsamda hayırsever yurttaşlara "dayanışma" çağrısı yaptı.

"EKREM İMAMOĞLU SUÇ ÖRGÜTÜ KURMAZ EN FAZLA İYİLİK ÖRGÜTLENMESİ KURAR"

"Pandemide başlattığımız bu iyilik örgütlenmesi ile İstanbul’da 500 bin adet su ve doğalgaz faturası ödendi, 75 bini aşkın öğrenciye burs verildi. 260 binden fazla aileye destek ulaştı" diyen İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu suç örgütü kurmaz en fazla iyilik örgütlenmesi kurar. Bunun bir örneği de Askıda Fatura uygulamasıdır.

Pandemide başlattığımız bu İYİLİK ÖRGÜTLENMESİ ile İstanbul’da 500 bin adet su ve doğalgaz faturası ödendi, 75 bini aşkın öğrenciye burs verildi. 260 binden fazla aileye destek ulaştı.

Kışın kapıya dayandığı bugünlerde varlıklı, hayırsever vatandaşlarımızı, bu kutsal dayanışmaya yoğun desteğe davet ediyorum.

Fakirliğin ve yokluğun hayatını derinden etkilediği binlerce ihtiyaç sahibi aile desteklerinizle mutlu olacak. O güzel yüzleri hep beraber güldürelim.

Bu vesile ile bu büyük İYİLİK ÖRGÜTLENMESİNİN fikrini veren yol arkadaşım Murat Ongun’un kıymetli eşi Gözdem Ongun’a teşekkür ederim."

