Esenyurt kayyumu atanmasının yıl dönümünde caka sattı! Ali Yerlikaya'nın bile böyle videosu yok

Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024'te gözaltına alındı. Ahmet Özer, Kent Uzlaşısı soruşturmasından 30 Ekim 2024'te tutuklandı. Özer, geçtiğimiz aylarda bu soruşturmadan tahliye edilse de İBB soruşturması nedeniyle tutuklu kaldı.

İmralı Süreci'nde Özer'in geçmişteki çalışmalarını hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

AKP iktidarı Bahçeli'nin çağrısını karşılıksız bıraktı. Haftalar geçse de Özer cezaevinde tutuklu kaldı.

Özer'in tutukluluğunun yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting düzenlerken kayyumdan da hamle geldi.

ESENYURT KAYYUMU MEMUR OLDUĞUNU UNUTTU! SİYASİ GİBİ PR YAPTI

Can Aksoy, devlet tarafından atanmış bir memur gibi deği de bir belediye başkanı gibi arkasında ismini yazdırması, kendi ismini öne çekmesi dikkat çekti.

İstanbul Vali Yardımcısı da olan kayyum Can Aksoy, devlet memuru değilmiş gibi PR videosu yaptırdı.

Seçilmiş belediye başkanı gibi kendine video hazırlatan Aksoy, Esenyurt'ta yaptığı çalışmaları anlattı.

Aksoy sosyal medya hesabından müzik ve geçiş efektlerinin olduğu halk arasında 'editli' denilen PR videosunu paylaştı.

ALİ YERLİKAYA BİLE YAPMADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AKP üyesi yani bir siyasi olmasına rağmen böyle bir PR çalılması olmayıp Aksoy'un olması dikkat çekti.

Kamuoyuna da sık sık açıklamalar yapan ve görevi nedeniyle de sosyal medya hesabı aktif olan İstanbul Valisi Davut Gül'ün de böyle bir çalışması yok.

Kayyum Can Aksoy video da şunları ifade etti: