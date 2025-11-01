Esenyurt kayyumu atanmasının yıl dönümünde caka sattı! Ali Yerlikaya'nın bile böyle videosu yok
Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer, Ekim 2024'te gözaltına alındı. Ahmet Özer, Kent Uzlaşısı soruşturmasından 30 Ekim 2024'te tutuklandı. Özer, geçtiğimiz aylarda bu soruşturmadan tahliye edilse de İBB soruşturması nedeniyle tutuklu kaldı.
İmralı Süreci'nde Özer'in geçmişteki çalışmalarını hatırlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özer'in tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.
AKP iktidarı Bahçeli'nin çağrısını karşılıksız bıraktı. Haftalar geçse de Özer cezaevinde tutuklu kaldı.
Özer'in tutukluluğunun yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel miting düzenlerken kayyumdan da hamle geldi.
ESENYURT KAYYUMU MEMUR OLDUĞUNU UNUTTU! SİYASİ GİBİ PR YAPTI
İstanbul Vali Yardımcısı da olan kayyum Can Aksoy, devlet memuru değilmiş gibi PR videosu yaptırdı.
Seçilmiş belediye başkanı gibi kendine video hazırlatan Aksoy, Esenyurt'ta yaptığı çalışmaları anlattı.
Aksoy sosyal medya hesabından müzik ve geçiş efektlerinin olduğu halk arasında 'editli' denilen PR videosunu paylaştı.
ALİ YERLİKAYA BİLE YAPMADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın AKP üyesi yani bir siyasi olmasına rağmen böyle bir PR çalılması olmayıp Aksoy'un olması dikkat çekti.
Kamuoyuna da sık sık açıklamalar yapan ve görevi nedeniyle de sosyal medya hesabı aktif olan İstanbul Valisi Davut Gül'ün de böyle bir çalışması yok.
Kayyum Can Aksoy video da şunları ifade etti:
- Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmemizin 1. yılını doldurmuş bulunmaktayız. 1 yıllık yolculuğumuzu konu alan Esenyurt'ta projelerle dolu dolu 1 yıl programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
- Esenyurt hepimizin bildiği gibi çok kıymetli bir şehir. Teknoloji üretiyoruz, sanayi üretiyoruz. Yani Türkiye sanayi üretiminin yüzde 6.7'sini tek başına üreten bir emekçi kent.
- 1 milyon kayıtlı nüfusuyla en yüksek yoğunluğa sahip olan bir şehir. 240 bin genciyle geleceğimizin sigortası. Esenyurt hepimiz. Çalışmalarımızı 3 modelde planladık. Yıllardır yarım kalmış atıl haldeki projeleri tamamlayacaktık.
- Esenyurt'a değer katacak projeleri hayata geçirecektik. Valiliğimizle, bakanlıklarımızla işbirliği içinde çalışarak merkezi bütçe yatırımlarını şehrimize ihtiyaç duyulan projelerle kazandıracaktık. Değerli konuklar. Bu gelişmeleri arkadaşlarımızla alın teriyle gerçekleştirdik. Başarı tüm ekibimizin eksikler ve hatalar şahsıma aittir.
- Bizler Anadolu çocuklarıyız. Heyecanlı vatan evlatlarıyız. Devletimiz bir emir verdi mi koşar geliriz. Emeğimizi saklamayız, fedakarlıktan kaçmayız. Hakkın emrinde halkımızın hizmetindeyiz.
- Tüm bu proje ve çalışmalarımızda bizlere, Esenyurt'umuza her daim güçlü desteğini veren Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Gençlik Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'e, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül'e, Esenyurt Kaymakamımız Sayın Fatih Çobanoğlu'na şükranlarımızı arz ediyoruz. Daha güvenli, daha huzurlu, daha güçlü bir Esenyurt için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.