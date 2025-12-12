Ersin Tatar ve Cübbeli Ahmet arasındaki kriz sürüyor! Oy kaybettirdi iddiasına cevap: Dua ettiğime pişman oldum

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Tatar, seçim kampanyası sırasında kendisine verdiği destek nedeniyle Ünlü'yü eleştirmiş ve "Cübbeli Ahmet bana oy kaybettirdi" demişti.

CÜBBELİ AHMET: "BENDEN DUA İSTEDİ"

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in YouTube kanalına konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, Ersin Tatar'ın kendisiyle birkaç kez görüştüğünü belirtti. Ünlü, bu görüşmelerden birinin görüntülü olduğunu ve Tatar'ın kendisinden dua istediğini söyledi. Ünlü, "Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu" ifadelerini kullandı.

KKTC'de seçimi kaybeden Ersin Tatar'dan ilk açıklama

"DUA ETTİĞİME PİŞMAN OLDUM"

Ahmet Mahmut Ünlü, Tatar'ın sözlerini duyduktan sonra, "Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi" dediğini aktardı. Ünlü, sonradan öğrendiği bir başka iddia üzerine ise daha sert bir ifade kullandı. Tatar'ın eşinin, Kıbrıs'ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylediğini duyduğunu belirten Ünlü, "Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum" şeklinde konuştu.

Ersin Tatar mağlubiyetinin faturasını Cübbeli Ahmet'e kesti! "Yüzde 5 oy kaybettirdi"

TATAR'IN ELEŞTİRİLERİ

Ersin Tatar, daha önce bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Tufan Erhürman karşısında aldığı %36'lık oy oranını değerlendirmişti. Tatar, kampanyasına verilen bazı desteklerin ters teptiğini savunmuş ve bu bağlamda Cübbeli Ahmet'in yayınladığı videoyu eleştirerek kendisine oy kaybettirdiğini öne sürmüştü.