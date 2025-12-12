Ersin Tatar ve Cübbeli Ahmet arasındaki kriz sürüyor! Oy kaybettirdi iddiasına cevap: Dua ettiğime pişman oldum

Ersin Tatar ve Cübbeli Ahmet arasındaki kriz sürüyor! Oy kaybettirdi iddiasına cevap: Dua ettiğime pişman oldum
Cübbeli Ahmet lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, son seçimde kaybeden eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "Cübbeli Ahmet bana oy kaybettirdi" sözlerine yanıt verdi. Ünlü, Tatar'ın kendisinden dua istediğini ancak sonradan öğrendiği bazı davranışları nedeniyle "dua ettiğime pişman oldum" dedi.

Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kendisi hakkındaki açıklamalarına cevap verdi. Tatar, seçim kampanyası sırasında kendisine verdiği destek nedeniyle Ünlü'yü eleştirmiş ve "Cübbeli Ahmet bana oy kaybettirdi" demişti.

CÜBBELİ AHMET: "BENDEN DUA İSTEDİ"

Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek'in YouTube kanalına konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, Ersin Tatar'ın kendisiyle birkaç kez görüştüğünü belirtti. Ünlü, bu görüşmelerden birinin görüntülü olduğunu ve Tatar'ın kendisinden dua istediğini söyledi. Ünlü, "Bende kendisine hem görüntülü hem de kürsüde dua ettim. Ben ne bileydim bunun böyle itikatsız olduğunu" ifadelerini kullandı.

"DUA ETTİĞİME PİŞMAN OLDUM"

Ahmet Mahmut Ünlü, Tatar'ın sözlerini duyduktan sonra, "Demek senin kaybetmen gerekiyor ki Allah beni sana dua ettirdi" dediğini aktardı. Ünlü, sonradan öğrendiği bir başka iddia üzerine ise daha sert bir ifade kullandı. Tatar'ın eşinin, Kıbrıs'ta okuyan başörtülü öğrencilere laf söylediğini duyduğunu belirten Ünlü, "Bunu duyduktan sonra dua ettiğime pişman oldum" şeklinde konuştu.

TATAR'IN ELEŞTİRİLERİ

Ersin Tatar, daha önce bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede, cumhurbaşkanlığı seçiminde rakibi Tufan Erhürman karşısında aldığı %36'lık oy oranını değerlendirmişti. Tatar, kampanyasına verilen bazı desteklerin ters teptiğini savunmuş ve bu bağlamda Cübbeli Ahmet'in yayınladığı videoyu eleştirerek kendisine oy kaybettirdiğini öne sürmüştü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

