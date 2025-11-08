Erman Toroğlu şimdi yandı! Erdoğan'a bizzat iletildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın bu hafta gerçekleştirdiği AKP Grup Toplantısı'na Romanları temsil eden bir heyet de katıldı.

Erdoğan'ın ayaküstü olarak olarak Roman heyeti ile konuştuğu öğrenildi. Romanlar için taleplerini ileten heyetin bir de şikayette bulunduğu öğrenildi.

Nefes'in haberine göre; Romanlar ırkçılığın devam ettiğini belirterek haklarında yerleşmiş ayrımcı ifadelerin sık sık gerek siyasette gerek başka alanlarda kullanılmasına isyan etti.

Erdoğan'dan Tamer Karadağlı talimatı! "Ak teneke" lakabı ile de gündeme gelmişti

BU IRKÇI SÖZÜ SÖYLEMİŞ

Romanların bu konu da da Spor Yorumcusu Erman Toroğlu'nu örnek gösterip Erdoğan'a şikayet ettiği öğrenildi.

Romanların, Toroğlu'nun, "Çingeneyi bey yaparsan önce babasını keser" sözünü söylediğini ve bundan büyük rahatsız duydukları öğrenildi.