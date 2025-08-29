Erdoğan'ın ve ailesinin avukatları ile yollarını ayırdığı haberlerine erişim engeli

Erdoğan'ın ve ailesinin avukatları ile yollarını ayırdığı haberlerine erişim engeli
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın avukat Mustafa Doğan İnal’a verdikleri vekâletleri sona erdirdiklerine ilişkin haberlere erişime engeli getirildi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın tüm davalarında yıllardır avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal’ın, bu görevinden ayrıldığı ve müvekkil-avukat ilişkisinin bittiği 29 Temmuz'da iddia edildi.

Avukat İnal, 11 Ağustos'ta haberi yalanladı. İnal şunları söylemişti:

"Gündem yoğunluğu arasında kaybolmasın: Sözcü paçavrası 15 gündür uydurma, çarpıtma ve iftiralarla şahsıma saldırıyor. İçinde zerre gerçek yok; hepsi masa başında üretilmiş yalan dolan. Yazılanlar geçmişte mahkum ettirdiğimiz iftiraların tekrarı. Başta bu paçavra olmak üzere itibar suikastına kalkışanlar hakkında şahsım ve ofisim 91 suç duyurusu yapmış, tazminat davaları açılmıştır. Hepsiyle mahkemede hesaplaşacaz."

İnal'ın 14 gün sonra açıklama yaptığı haberlere erişim engeli geldi. Erişim engeli helen haberleri duyuran EngelliWeb şunları ifade etti:

screenshot-2025-08-29-at-13-19-05-1-engelliweb-engelliweb-x.png

"Erdoğan ailesinin, avukatlarına verdikleri vekâletleri sona erdirdiklerine ilişkin haberler, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, İstanbul Anadolu 1. SCH'nin 28 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/7499 sayılı kararıyla erişime engellendi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Siyaset
Son Dakika | Özgür Özel çağrıda bulunmuştu! TBMM Gazze için olağanüstü toplandı
Son Dakika | Özgür Özel çağrıda bulunmuştu! TBMM Gazze için olağanüstü toplandı
Bahçeli: Türk milleti Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye'ye ulaşacaktır
Bahçeli: Türk milleti Allah'ın izniyle Terörsüz Türkiye'ye ulaşacaktır