Erdoğan'ın ve ailesinin avukatları ile yollarını ayırdığı haberlerine erişim engeli

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın tüm davalarında yıllardır avukatlığını üstlenen Mustafa Doğan İnal’ın, bu görevinden ayrıldığı ve müvekkil-avukat ilişkisinin bittiği 29 Temmuz'da iddia edildi.

Avukat İnal, 11 Ağustos'ta haberi yalanladı. İnal şunları söylemişti:

"Gündem yoğunluğu arasında kaybolmasın: Sözcü paçavrası 15 gündür uydurma, çarpıtma ve iftiralarla şahsıma saldırıyor. İçinde zerre gerçek yok; hepsi masa başında üretilmiş yalan dolan. Yazılanlar geçmişte mahkum ettirdiğimiz iftiraların tekrarı. Başta bu paçavra olmak üzere itibar suikastına kalkışanlar hakkında şahsım ve ofisim 91 suç duyurusu yapmış, tazminat davaları açılmıştır. Hepsiyle mahkemede hesaplaşacaz."

İnal'ın 14 gün sonra açıklama yaptığı haberlere erişim engeli geldi. Erişim engeli helen haberleri duyuran EngelliWeb şunları ifade etti: