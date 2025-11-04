Erdoğan'ın Trump ve Gazze fotoğrafı oy oranını artırdı mı? Cevabı Ekim anketinde

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketli geçirdiği Ekim ayının ardından ilk anket sonuçları belli oldu. Sonuçlar, Erdoğan'ın ABD'de de Donald Trump ile ve Mısır'daki Gazze zirvesinde verdiği görüntülerin oy oranını artırıp artırmadığını gözler önüne serdi.

Gazeteci Ertuğrul Özkök, köşe yazısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekim ayındaki performansının değerlendirildiği anketi paylaştı.

FOTOĞRAF VE SORUŞTURMALAR YİNE ERDOĞAN'A YARAMADI

Özkök'ün paylaştığı anket firması olan PanoramaTR Araştırma Şirketi, Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile verdiği fotoğraf ve Mısır'da düzenlenen Gazze zirvesinde verdiği görüntünün ardından AKP'nin oy oranını yüzde 0,1 puan artırdığını kaydetti.

CHP'de ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesi ve İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki "casusluk" iddialarının anketlere nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Özgür Özel'in masasındaki 'casusluk anketinin' sonuçları: AKP'liler de inanmamışÖzgür Özel'in masasındaki 'casusluk anketinin' sonuçları: AKP'liler de inanmamış

Aynı firma, AKP'nin çok düşük seviyede oyunu artırdığı Ekim ayında, yüzde 40'lara yaklaşan CHP'nin ise uzun bir süre sonra oy oranında yüzde 0.08 gibi küçük bir düşüş yaşadığını açıkladı.

Anket sonuçları, iki partinin oy oranının Ekim ayı özelinde durağan olduğunu gösterdi.

erdogan.jpg

ERDOĞAN'I "BAŞARISIZ" GÖRENLERİN ORANI YÜKSELDİ

Ankette en dikkat çeken bir diğer sonuç ise, Ekim ayında Erdoğan'ı "başarısız" bulanların oranındaki kayda değer yükseliş oldu.

Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan ettiKıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti

Geçtiğimiz aydaki yurt dışı mesaisinden dolayı Erdoğan'ı "başarılı" bulanların oranı yüzde 1 artarak yüzde 39'a çıkarken, "başarısız" bulanların oranı ise yüzde 1.8 artarak yüzde 51.1’den yüzde 52.9’a çıktı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

