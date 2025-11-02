Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tufan Erhürman yüzde 62,80 ile kazandı. Ankara'nın da desteklediği Ersin Tatar oyların yüzde 35.77'sini alarak büyük farkla yenildi. Seçimler Türkiye'yi de çok yakından ilgilendirdi. Öyle ki Bahçeli sonuçları kabullenmeyip 82 Kıbrıs diye çıkış bile yaptı. Ancak Erdoğan'dan beklediği desteği alamadı.

İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi GENAR, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada Ersin Tatar'ın yüzde 49.12, Erhürman'ın yüzde 47,12 alacağını öngördüklerini açıklamıştı. Tatar, GENAR anketinden yüzde 13,4 daha düşük oy aldı.

Aktaş bugün Yeni Şafak'taki yazısında Ekim ayı sonuçlarını açıkladı. GENAR'ın Ekim ayı raporuna göre:

Aktaş'a göre bu tablonun ortaya çıkmasındaki neden AKP ve CHP açısından şu şekilde:

AK Parti ve CHP’nin Farklılaşan Siyaset Dili: AK Parti siyaseti daha çok dış politika ve hükümet icraatları üzerinden topluma yansıyor. Cumhurbaşkanının küresel siyasette oynadığı aktif rol, iç politikada da belirleyici oluyor. Bu durum Türkiye siyaseti için yeni değil; “One Minute” çıkışıyla başlayan süreçten, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanının ayakta alkışlanmasına kadar birçok örnek, dünya çapında barışa zemin hazırlayan bir liderlik rolünün Türkiye siyasetinde alışıldık bir durum olduğunu gösteriyor. Oysa bugün dünyada hiçbir lider bu etkiyi ortaya koyamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde daha çok miting yapmakla meşgul. Parti bütün enerjisini İmamoğlu’nun yolsuzluk davası ve yargılanmalarına odaklamış durumda. Ancak bu durum, partiyi siyasetin rasyonel konularından uzaklaştırıyor. Bir dönem yüzde 35’lere kadar tırmanan oy oranının düşmesinin nedeni de budur. Ekonomi, dış politika, kalkınma, eğitim, sanayi, savunma sanayi, bölgesel riskler hatta “Terörsüz Türkiye” meselesi bile CHP için ikincil konular haline gelmiştir. Mitingler bir motivasyon sağlasa da partiyi gerçeklikten uzaklaştırmaktadır.