Kıbrıs seçimlerinden fena çuvallayan anketçi AKP'yi birinci parti ilan etti
Yayınlanma:
Güncelleme:
İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi GENAR, KKTC seçimlerinde Ersin Tatar'ın yüzde 49.12 ile birinci olacağını ifade etmişti. Tatar, GENAR anketinden yüzde 13,4 daha düşük oy aldı ve seçimleri kaybetti. GENAR başkanı İhsan Aktaş şimdi de AKP'nin yüzde 33,7 ile birinci parti olduğunu açıkladı. GENAR'a göre CHP yüzde 31,8 oranında.

KKTC'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Tufan Erhürman yüzde 62,80 ile kazandı. Ankara'nın da desteklediği Ersin Tatar oyların yüzde 35.77'sini alarak büyük farkla yenildi. Seçimler Türkiye'yi de çok yakından ilgilendirdi. Öyle ki Bahçeli sonuçları kabullenmeyip 82 Kıbrıs diye çıkış bile yaptı. Ancak Erdoğan'dan beklediği desteği alamadı.

İKTİDARIN ANKETÇİSİNDEN TARİHİ ÇUVALLAMA

İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketi GENAR, KKTC seçimlerinin öncesinde yaptığı araştırmada Ersin Tatar'ın yüzde 49.12, Erhürman'ın yüzde 47,12 alacağını öngördüklerini açıklamıştı. Tatar, GENAR anketinden yüzde 13,4 daha düşük oy aldı.

EKİM SONUÇLARINDA AKP'Yİ BİRİNCİ PARTİ İLAN ETTİ

Aktaş bugün Yeni Şafak'taki yazısında Ekim ayı sonuçlarını açıkladı. GENAR'ın Ekim ayı raporuna göre:

  • AKP: 33.7
  • CHP: 31.8
  • DEM: 9.4
  • MHP: 8.4
  • İYİ PARTİ: 4.5
  • ZAFER: 3.7
  • YRP: 2.8
  • ANAHTAR: 2.1
  • TİP: 1.3
  • SAADET: 1.1
  • DİĞER: : 1.2

Aktaş'a göre bu tablonun ortaya çıkmasındaki neden AKP ve CHP açısından şu şekilde:

AK Parti ve CHP’nin Farklılaşan Siyaset Dili: AK Parti siyaseti daha çok dış politika ve hükümet icraatları üzerinden topluma yansıyor. Cumhurbaşkanının küresel siyasette oynadığı aktif rol, iç politikada da belirleyici oluyor. Bu durum Türkiye siyaseti için yeni değil; “One Minute” çıkışıyla başlayan süreçten, Ukrayna-Rusya barış görüşmelerinde Cumhurbaşkanının ayakta alkışlanmasına kadar birçok örnek, dünya çapında barışa zemin hazırlayan bir liderlik rolünün Türkiye siyasetinde alışıldık bir durum olduğunu gösteriyor. Oysa bugün dünyada hiçbir lider bu etkiyi ortaya koyamıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi ise son dönemde daha çok miting yapmakla meşgul. Parti bütün enerjisini İmamoğlu’nun yolsuzluk davası ve yargılanmalarına odaklamış durumda. Ancak bu durum, partiyi siyasetin rasyonel konularından uzaklaştırıyor. Bir dönem yüzde 35’lere kadar tırmanan oy oranının düşmesinin nedeni de budur. Ekonomi, dış politika, kalkınma, eğitim, sanayi, savunma sanayi, bölgesel riskler hatta “Terörsüz Türkiye” meselesi bile CHP için ikincil konular haline gelmiştir. Mitingler bir motivasyon sağlasa da partiyi gerçeklikten uzaklaştırmaktadır.

