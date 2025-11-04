Özgür Özel'in masasındaki 'casusluk anketinin' sonuçları: AKP'liler de inanmamış

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde dün toplandı. Saat 11.30'da başlayan MYK toplantısı yaklaşık dört saat sürdü.

BİRÇOK GÜNDEM MADDESİ ELE ALINDI

MYK’da; 39’uncu Olağan Kurultay hazırlıkları, program çalışmaları, 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik olarak bugün görülecek ceza davası, TBMM’de kurulan komisyonun çalışmaları, başta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li belediye başkanlarına yönelik düzenlenen operasyonlar, mitingler ve anketler ele alındı.

CASUSLUK ANKETİ: AKP'LİLERİ DE İNANDIRAMADILAR

MYK’da CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara kamuoyunun ne şekilde baktığına dair de anketler paylaşıldı. 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na açılan ve dosyadan tutuklama kararı da verilen casusluk soruşturması özelinde de bir anket yapıldı.

Casusluk anketinden çarpıcı veriler ortaya çıktı. CHP'nin masasındaki ankete göre İmamoğlu'na isnat edilen casusluk suçu toplum tarafından kabul görmedi.

Anketlere göre, "Sizce Ekrem İmamoğlu casusluk yapmış mıdır?" sorusuna, yüzde 70 "yapmamıştır" yanıtını verdi. AKP seçmenlerinin ise yüzde 28'i "casusluk yapmıştır" derken, yüzde 16'sı "casusluk yapmamıştır" dedi. AKP seçmeninin yüzde 56’sının ise 'kararsız' olduğu öğrenildi.