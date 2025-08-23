Erdoğan'ın danışmanı Narin'in akrabasına küfür etmişti! Özür diledi

Erdoğan'ın danışmanı Narin'in akrabasına küfür etmişti! Özür diledi
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın danışmanlarından Saadet Oruç, Narin Güran'ın bir akrabasına karşı ağzını bozmuştu. Oruç, kamuoyundan özür diledi.

Diyarbakır'da katledilen sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ölüm yıl dönümünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın danışmanı Saadet Oruç, ağzını bozdu.

Narin'in akrabası Mehmet Şerif Güran ile tartışmaya giren Oruç şunları sarf etti:

"Benim sınırım var, bana kimse k*ncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu"

Oruç, özür diledi. Oruç X hesabından küfür etmesinin nedeninin 'patlama noktası' olduğunu iddia etti.

Oruç, küfürlerin kendisine yakışmadığını belirtip kamuoyundan özür diledi. Oruç şunları sarf etti:

"Son 1 senedir Narin Güran cinayetinin aydınlatılması ve masum bir çocuğun katillerinin bulunması için vicdanen kendimi bir anne, bir vatandaş olarak sorumlu saydım.
Küçücük bir çocuğun katledilmesi her gece yüreğime bir kor gibi düşüyor !

Bu sorumlu ve vicdani duruşum sebebiyle tarafıma yaklaşık 6 aydır onlarca iftira ve hakaret yöneltildi ve bu hukuksuz ve haksız ithamlara karşı bugüne kadar sabırla ve hukuk önünde hakkını arayan bir tavır sergiledim.

Narin’in katledilmesinin yıldönümünde “seni o derenin dibine gömen derebeyleri çoktan o derenin dibinde” ifadesinin geçtiği bir X mesajı paylaştım.

“Derenin dibine gömen derebeyleri” ifadesini üzerine alan bir aile bireyi, tarafıma “kancık, soyu sopu belli değil” ifadelerini kullandı.

Bu hakaretlerde bulunan şahsa karşı öfkeme yenik düşerek, başka bir ortamda bana yakışmayan bir tavırla karşılık verdim. Aylardır sistematik olarak devam eden ve sessizce yargı önünde hakkımı aradığım bir sürecin patlama noktasıydı. Bana yakışmayan sözlerim sebebiyle tüm kamuoyundan özür dilerim.
Tarafıma yönelik sistematik olarak devam eden hakaret, iftira ve tehditlere karşı yargı yoluna başvurmaya devam edeceğim"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

