Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!

Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, X’te daha önce hakaret içerikli sohbet odasıyla gündeme gelmişti. Oruç, yine katıldığı bir sohbet odasında tartıştığı Mehmet Şerif Güran’ı “Seni yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim” dedi. Oruç'un ayrıca küfür ettiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya platformu X’te katıldığı bir sohbet odasında sarf ettiği sözlerle yeniden gündem oldu.

Narin Güran’ın vefatının yıldönümünde düzenlenen bir sohbet odasına katılan Oruç, Güran’ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışmaya girdi. Güran’ın kendisine hakaret ettiğini öne süren Oruç, sert ifadeler kullandı: "Benim sınırım var, bana kimse k*ncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu."

DAHA ÖNCE DE HAKARET ETMİŞTİ

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Oruç, geçtiğimiz Mayıs ayında da benzer bir tartışmada gündeme gelmişti. Katıldığı bir sohbet odasında, kendisine “Kes sesini” diyen bir kadın kullanıcıya “Siz kimsiniz ki bana böyle diyorsunuz? S….. git” sözleriyle çıkışmıştı.

Kaynak:Sözcü

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Siyaset
Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti
Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti
"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama
"Erdoğan ve Bahçeli arasında kriz var" iddiasına MHP'den ilk açıklama