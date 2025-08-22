Erdoğan'ın başdanışmanı yine ağzını bozdu: Narin Güran'ın akrabasına küfür etti!

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, sosyal medya platformu X’te katıldığı bir sohbet odasında sarf ettiği sözlerle yeniden gündem oldu.

Narin Güran’ın vefatının yıldönümünde düzenlenen bir sohbet odasına katılan Oruç, Güran’ın akrabalarından Mehmet Şerif Güran ile tartışmaya girdi. Güran’ın kendisine hakaret ettiğini öne süren Oruç, sert ifadeler kullandı: "Benim sınırım var, bana kimse k*ncık diyemez. Mehmet Şerif Güran’ı yarın ters kelepçe ile aldırtmazsam ben de Saadet değilim. Mehmet Şerif Güran bir o... çocuğu."

DAHA ÖNCE DE HAKARET ETMİŞTİ

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberine göre Oruç, geçtiğimiz Mayıs ayında da benzer bir tartışmada gündeme gelmişti. Katıldığı bir sohbet odasında, kendisine “Kes sesini” diyen bir kadın kullanıcıya “Siz kimsiniz ki bana böyle diyorsunuz? S….. git” sözleriyle çıkışmıştı.