Erdoğan'dan dijital platformalara tepki: Sapkın akımlar özendiriliyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025’in açılışında yaptığı konuşmasında dijital platformlara tepki gösterdi. Söz konusu platformlarda çarpık ilişkilerin, sapkın akımların özendirildiğini öne süren Erdoğan, "Özgürlük kavramıyla her türlü gayriahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor" dedi.
TRT World Forum 2025’in açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun sosyal medya ve dijital yayın platformları üzerinden saldırıya uğradığını belirtti.
"Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler, dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir" diyen Erdoğan, "Özgürlük kavramıyla her türlü gayriahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.
Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen TRT World Forum açılışında Erdoğan şu sözleri sarf etti:
- "Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler, dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir. Sosyal medya mecraları aynı şekilde bu yozlaşma sürecini körüklüyor. Kadın ve erkekten oluşan aile kurumunun altına adeta dinamit konuluyor. Özgürlük kavramıyla her türlü gayriahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor. İnsanlar mahremini, sırf birkaç beğeni almak uğruna ortaya dökmekten çekinmiyor, maalesef bundan hicap da duymuyor."
- "Bireyselleşmeye karşı millet olmayı, bencilliğe karşı dayanışmayı, sanal ilişkilere karşı sahici bağları, yani insanı ve insani değerleri öne çıkaran yapımlara daha fazla önem vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu noktada TRT’nin gerek geleneksel gerekse dijital mecralarda aile odaklı, temiz içerikleri yaygınlaştırma çabasını takdirle karşılıyorum. Ülkemiz, milletimiz ve insanlık için en iyi, doğru, faydalı ve ahlaki olanı reyting kaygısına kurban etmeden yolunuza devam etmenizi bekliyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum."
Kaynak:DHA
