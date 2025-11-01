Erdoğan'dan dijital platformalara tepki: Sapkın akımlar özendiriliyor

TRT World Forum 2025’in açılışında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun sosyal medya ve dijital yayın platformları üzerinden saldırıya uğradığını belirtti.

"Çarpık ilişkiler, sapkın akımlar, insan fıtratını hiçe sayan birliktelikler, dijital platformlar vasıtasıyla özendirilmektedir" diyen Erdoğan, "Özgürlük kavramıyla her türlü gayriahlakilik meşrulaştırılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - TRT World Forum 2025

"ÖZGÜRLÜK KAVRAMIYLA HER TÜRLÜ GAYRİAHLAKİLİK MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Bu yıl 9’uncusu gerçekleştirilen TRT World Forum açılışında Erdoğan şu sözleri sarf etti: