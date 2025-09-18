RTÜK'e çifte standart tepkisi: Sabah programlarını hatırlattı

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün 5 Dijital Platform'a uyguladığı cezaya sabah programlarını hatırlatarak tepki gösterdi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), çok sayıda yayın platformuna kapsamında ceza kesti.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, "milli ve manevi değerlere aykırı" olduğu gerekçesiyle 5 dijital platformda yer alan bazı yapımlara üst sınırdan para ve katalogdan çıkarma cezası vermesine tepki gösterdi.

RTÜK'E ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Gündüz kuşağında yayınlanan programları hatırlatan Keser, RTÜK'ün çifte standart uyguladığını söyledi.

Söz konusu programlarda reytin uğruna aile kurumunun neredeyse her gün dinamitlendiğini belirten Tuncay Keser, sosyal medya hesabından şu ifadelerle RTÜK'e tepki gösterdi:

  • "RTÜK'ten dijital platformlara "Aile Yılı" cezaları... -NETFLİX’de yayınlanan, “Kobalt Mavisi”, PRİME VİDEO’da yayınlanan “Those About to Die”, MUBİ’de yayınlanan “Benedetta”, DİSNEY XD’de yayınlanan “All Of Us Strangers” ve “HBO MAX’de yayınlanan “Looking: The Movie” isimli filmlerin, 6112 sayılı Yasa’nın 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “f: Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” ve “n: Müstehcen olamaz.” hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle; % 3 İPC ve katalogdan çıkarma cezası verildi.
  • Gündüz kuşağı programlarında, reyting uğruna aile kurumu neredeyse her gün dinamitlenirken, RTÜK’ün, yetişkinlerin bedel ödeyerek eriştiği şifreli ve isteğe bağlı platformlardaki akıllı işaretli kurgusal yapımlar üzerinden “toplumu koruma” iddiası ciddi bir çelişki ve çifte standarttır. Toplumsal değerleri ve aile kurumunu doğrudan etkileyen sansasyonel içeriklerin işlendiği canlı yayınların, şifreli film içeriklerine kıyasla çok daha belirleyici ve somut bir etki doğurabileceği açıktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

