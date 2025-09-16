Ece Üner'den Manifest ve Kızılcık Şerbeti tepkisi: Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi?

Ece Üner, Manifest müzik grubu ve Kızılcık Şerbeti hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden sabah programlarında işlenen konulara dikkat çekti.

Halk Ana Haber'de Üner, "Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi" dedi.

ECE ÜNER'DEN MANİFEST VE KIZILCIK ŞERBETİ TEPKİSİ

RTÜK tarafından Kızıcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatılmış, dizinin bu haftaki fragmanı yayından kaldırıldı.

Öte yandan dizinin senaristlerinden Merve Öktem de 4 yıl önce verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Daha önce de kadın müzisyenlerden oluşan Manifest grubu hakkında da 'Milli güvenliği tehdit' gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve grubun 6 kadın üyesi gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

SABAH PROGRAMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Halk TV'de yayınlanan Halk Ana Haber sunucusu Ece Üner, söz konusu soruşturmalardaki tavra dikkat çekti.

Halk Ana Haber'de Üner "Gıda enflasyonu, kökünden koparılan zeytin ağaçları, yeni doğan çetesi, sınav şaibeleri, sahte diplomalar, kişisel verilerin çalınması, yolsuzluk, yoksulluk, haksızlık, adaletsizlik, sokakta çatışan çeteler, çocuklarımızı öldüren. Bunların hiçbiri milli güvenliğimize tehdit değil" diyerek şunları söyledi:

"Manifest. Bir de şimdi Kızılcık şerbeti tehdit. Şimdi burada bütün sorunlarla baş etme yöntemi olarak bir gözaltı mekanizması işletiliyor biliyorsunuz. Son olarak Rtük başkanı Kızılcık şerbeti ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Hemen ivedilikle senaristinin 4 yıl önce başka bir dizi ile ilgili başka bir dizi bağlamında söylediği sözler piyasaya sürüldü."

"SENARYOYU BIRAK GERÇEĞİNE BAK DEMEZLER Mİ?"

Üner, "Madem bu kadar hassasız bu konularda, bir taraftan da niye ikiyüzlüyüz o zaman?" diyerek gündüz kuşağında yayınlanan programlara dikkat çekti.

"Yani senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi?" diyen Ece Üner şu sözleri sarf etti:

"Benim de zamanında 4 ay boyunca sunduğum, hiçbir anından keyif almadığım ve de beceremediğim de zaten bir kadın kuşağı, sabah kuşağı programları gerçeği var bu ülkenin. Yani senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi? Orada kardeşini doğuranların gerçekleri, kardeşini doğuran kız çocukları anlatılmıyor mu? gözümüze sokulmuyor mu?

Benim DNA raporu istiyorum. Aslında benim çocuklarım, benim kardeşlerim, babam, eşimle birlikte oldu diyen çıkmıyor mu o programlara? Komşudan çocuk yaptık bir de teşekküre çay içmeye gittik diyenler çıkmıyor mu o programlara. Bir taraftan da böyle bir şey var. Niye bunlara göz yumuluyor madem bu kadar hassasız? Neden 4 sene önceki bir konuşma bugün gündeme getirildi."

Öte yandan Üner, Kızılcık Şerbeti isimli dizi hakkında, Show TV'ye atanan kayyum sonrası işlem başlatıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: