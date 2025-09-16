Ece Üner'den Manifest ve Kızılcık Şerbeti tepkisi: Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi?

Yayınlanma:
Halk Ana Haber sunucusu Ece Üner, Manifest ve Kızılcık Şerbeti hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden sabah programını hatırlattı. "Niye bunlara göz yumuluyor madem bu kadar hassasız?" diye soran Üner, "Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi" dedi.

Ece Üner, Manifest müzik grubu ve Kızılcık Şerbeti hakkında başlatılan soruşturmalar üzerinden sabah programlarında işlenen konulara dikkat çekti.

Halk Ana Haber'de Üner, "Senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi" dedi.

ECE ÜNER'DEN MANİFEST VE KIZILCIK ŞERBETİ TEPKİSİ

RTÜK tarafından Kızıcık Şerbeti dizisi hakkında soruşturma başlatılmış, dizinin bu haftaki fragmanı yayından kaldırıldı.

Öte yandan dizinin senaristlerinden Merve Öktem de 4 yıl önce verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

Daha önce de kadın müzisyenlerden oluşan Manifest grubu hakkında da 'Milli güvenliği tehdit' gerekçesiyle soruşturma başlatılmış ve grubun 6 kadın üyesi gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

SABAH PROGRAMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Halk TV'de yayınlanan Halk Ana Haber sunucusu Ece Üner, söz konusu soruşturmalardaki tavra dikkat çekti.

Halk Ana Haber'de Üner "Gıda enflasyonu, kökünden koparılan zeytin ağaçları, yeni doğan çetesi, sınav şaibeleri, sahte diplomalar, kişisel verilerin çalınması, yolsuzluk, yoksulluk, haksızlık, adaletsizlik, sokakta çatışan çeteler, çocuklarımızı öldüren. Bunların hiçbiri milli güvenliğimize tehdit değil" diyerek şunları söyledi:

  • "Manifest. Bir de şimdi Kızılcık şerbeti tehdit. Şimdi burada bütün sorunlarla baş etme yöntemi olarak bir gözaltı mekanizması işletiliyor biliyorsunuz. Son olarak Rtük başkanı Kızılcık şerbeti ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Hemen ivedilikle senaristinin 4 yıl önce başka bir dizi ile ilgili başka bir dizi bağlamında söylediği sözler piyasaya sürüldü."

eceuner-frame-at-1m54s.jpg

"SENARYOYU BIRAK GERÇEĞİNE BAK DEMEZLER Mİ?"

Üner, "Madem bu kadar hassasız bu konularda, bir taraftan da niye ikiyüzlüyüz o zaman?" diyerek gündüz kuşağında yayınlanan programlara dikkat çekti.

"Yani senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi?" diyen Ece Üner şu sözleri sarf etti:

  • "Benim de zamanında 4 ay boyunca sunduğum, hiçbir anından keyif almadığım ve de beceremediğim de zaten bir kadın kuşağı, sabah kuşağı programları gerçeği var bu ülkenin. Yani senaryoyu bırak gerçeğine bak demezler mi? Orada kardeşini doğuranların gerçekleri, kardeşini doğuran kız çocukları anlatılmıyor mu? gözümüze sokulmuyor mu?
  • Benim DNA raporu istiyorum. Aslında benim çocuklarım, benim kardeşlerim, babam, eşimle birlikte oldu diyen çıkmıyor mu o programlara? Komşudan çocuk yaptık bir de teşekküre çay içmeye gittik diyenler çıkmıyor mu o programlara. Bir taraftan da böyle bir şey var. Niye bunlara göz yumuluyor madem bu kadar hassasız? Neden 4 sene önceki bir konuşma bugün gündeme getirildi."

Öte yandan Üner, Kızılcık Şerbeti isimli dizi hakkında, Show TV'ye atanan kayyum sonrası işlem başlatıldığına dikkat çekerek şunları söyledi:

  • "Neden Show TV'de TMSF değişikliği olduktan sonra 104 bölümü yayınlanmış bir dizi göze batmaya başladı. Neden o dizideki senaryo icabı karakterler göze batıyor da gerçek karakterler her gün gündüz kuşağındaki göze batmıyor. Ve dediğim gibi Türkiye'de bu kadar haksızlık, hukuksuzluk, zeytin ağacı, gıda enflasyonu varken en büyük beka problemi neden birilerinin beka sorunu olarak kabul ettiği şeyler yüzünden başka birileri hemen gidiyor gözaltına alınıyor. Neden problemleri çözme yöntemi gözaltı? İşte bütün bunlar birer soru."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Kızılcık Şerbeti’nin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı: Kimdir, neden gözaltına alındı?
Hacıosmanoğlu’na ihraç çağrısı: Fenerbahçe Trabzonspor maçı sonrası büyük tepki
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Rahmi Koç'un kardeş acısı: Uzun süre başucundan ayrılamadı
Türkiye
Elazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişme
Elazığ'da iki kuzenin kaybolması olayında yeni gelişme
Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda flaş gelişme: 39 kişinin tutuklanması istendi
Son Dakika | Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda flaş gelişme: 39 kişinin tutuklanması istendi