Erdoğan yedi sene önce diktiği ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdi
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, Malazgirt'te yedi sene önce diktiği şimdi ağaç olan fidan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Programdaki konuşmasında Gazze ile İmralı Süreci hakkında dikkat çeken mesajlar da veren Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, yedi sene önce diktiği ağacın yanında hatıra fotoğrafı çekti.

Erdoğan, 25 Ağustos 2018'de Malazgirt Milli Park Alanı'na fidan dikmişti.

Erdoğan'ın diktiği ve ağaç olan fidanın dibinde bilgilendirme yazısı olduğu da görüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

