Erdoğan yedi sene önce diktiği ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'na katıldı.

Programdaki konuşmasında Gazze ile İmralı Süreci hakkında dikkat çeken mesajlar da veren Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, yedi sene önce diktiği ağacın yanında hatıra fotoğrafı çekti.

Son Dakika | Erdoğan süreçte 'samimiyet' eleştirilerine ilk kez yanıt verdi

Erdoğan, 25 Ağustos 2018'de Malazgirt Milli Park Alanı'na fidan dikmişti.

Erdoğan'ın diktiği ve ağaç olan fidanın dibinde bilgilendirme yazısı olduğu da görüldü.