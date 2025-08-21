Erdoğan ve Nebati zirvesi Şimşek'in içine kurt düşürmüş! 'Fırça' kulisi nasıl ortaya çıktı?

Erdoğan ve Nebati zirvesi Şimşek'in içine kurt düşürmüş! 'Fırça' kulisi nasıl ortaya çıktı?
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’ın 9 Ağustos’ta Nureddin Nebati ile yaptığı görüşme kulisleri hareketlendirdi. “Nebati yeniden bakan mı olacak?” sorusu gündeme gelirken Mehmet Şimşek’in bu bir buçuk saatlik sürpriz zirveden rahatsız olduğu öğrenildi. Bazı yorumcular, bu rahatsızlığın ardından 'Fırça' kulisinin sızdırıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, 9 Ağustos'ta eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile görüştü.

Beklenmedik bu zirve ile kulislerde “Nebati yeniden bakan mı oluyor?” soruları yankılandı.

Başta Yeni Şafak olmak üzere iktidar medyasının sık sık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alması da akıllara geldi.

Sözcü'nün haberine göre bir buçuk süren görüşmeyi, isteyen taraf Nebati oldu. Erdoğan, Mersin’den kendisine ulaşan şikâyetleri de görüşmede dile getirdi ve Mersin Milletvekili olan Nebati’ye şu uyarıyı yaptı:

“Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git.”

Nebati'nin bir buçuk saatlik görüşmesinden sadece tek cümlelik bir kulis sızdırıldı. Uzun süren bu görüşmede başka nelerin konuşulduğu merak edildi.

MEHMET ŞİMŞEK RAHATSIZ OLMUŞ

Bazı yorumculara göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan ve Nebati görüşmesinden rahatsız oldu.

Bunun üzerine görüşmenin nedeni fırçaymış şeklinde bir haber sızdırıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi'nin kendisini hedef alan manşetlerden ve kamuoyuna yansıyan Şimşek gidici haberlerinden rahatsız olduğunu yakın çevresiyle paylaştığı konuşuluyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

