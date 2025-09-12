Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek

Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül'de Katar'a gidecek. 15 Eylül'de aynı zamanda CHP'nin kurultay davası görülecek.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, ziyaret kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’ne katılım sağlayacak.

CHP'nin beklenen kurultay davası ise 15 Eylül Pazartesi günü Ankara'da görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

