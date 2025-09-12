Erdoğan kurultay davasının olduğu gün Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, 15 Eylül'de Katar'a gidecek. 15 Eylül'de aynı zamanda CHP'nin kurultay davası görülecek.Sitemizi Haberler'de takip edin
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14-15 Eylül tarihlerinde Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.
Erdoğan, ziyaret kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Zirvesi’ne katılım sağlayacak.
Son dakika | Erdoğan duyurdu: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AKP'ye geçiyor
CHP'nin beklenen kurultay davası ise 15 Eylül Pazartesi günü Ankara'da görülecek.
