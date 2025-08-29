Erdoğan Japonlara seslendi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Asya’nın İki Ucundan Dünyaya Ortak Vicdan Çağrısı” başlıklı makalesi, dünyanın en çok satılan ekonomi gazetesi olan Japonya'da basılan Nikkei Shimbun’da Japonca ve İngilizce olarak yayımlandı. Erdoğan yazısında, Türkiye ile Japonya arasındaki bağların resmi ilişkilerden daha güçlü bir gönül köprüsüne dayandığını vurguladı.

Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin kökenine işaret ederek şunları yazdı:

“Türkiye ile Japonya’yı birbirine bağlayan gönül köprüsü resmi belgelerden daha güçlü, tarihten ve insanlık vicdanından beslenen bir köprüdür. Bu dostluk köprüsünün temelleri tarihin içinden süzülüp gelen ve insanlarımızın kalplerine dokunan hatıralarla şekillenmiştir. 1890'da Ertuğrul Fırkateyni'nin Kushimoto açıklarında yaşadığı elim kaza bu bağın sembollerinden biridir.”

Japon halkının o dönem gösterdiği şefkatin unutulmadığını ifade eden Erdoğan, bu dostluğun zamanla teknoloji, sağlık ve altyapı alanlarında birçok projeye yansıdığını hatırlattı:

“Marmaray’dan Osmangazi Köprüsü’ne, Boğaz’daki ikinci köprümüz Fatih Sultan Mehmet’ten Haliç Köprüsü’ne kadar nice eserde Türk azmiyle Japon mühendisliği el ele vermiştir.”

Erdoğan, makalesinde küresel düzeyde yaşanan krizlere de değinerek Türkiye-Japonya ortaklığının bu sorunlara çözümde önemli bir rol oynayabileceğini vurguladı. Erdoğan şöyle dedi:

“Bugün geldiğimiz noktada uluslararası sistemin derin buhranlarla sarsıldığını görüyoruz. Küresel ekonomi defalarca sarsılmış, enerji ve gıda güvenliği kırılgan bir hal almış ve iklim kaynaklı felaketler her köşeyi etkilemeye başlamıştır. Teknolojinin süratle ilerlemesi yeni fırsatlar sunduğu gibi beraberinde ciddi riskleri de getirmektedir.”

Türkiye ve Japonya’nın Afrika ile Orta Asya’daki altyapı ve kalkınma projelerinde birlikte çalışma potansiyeline dikkat çeken Erdoğan, Ukrayna ve Suriye’nin yeniden imar sürecinde de bu iş birliğinin fark yaratabileceğini kaydetti.

Makalesinde insani diplomasiye özel bir yer ayıran Erdoğan, halklar arası bağların devletler arası ilişkilerden daha güçlü olduğunu belirtti. “Halklarımız arasında var olan muhabbet, kültürel benzerlikler ve karşılıklı hürmet bize güçlü bir ortak zemin sunmaktadır.” diyen Erdoğan, TİKA ve JICA’nın farklı coğrafyalardaki iş birliklerini örnek gösterdi.

Depremler gibi afetlerde Japonya ile Türkiye’nin birbirine yıllardır destek verdiğini hatırlatan Erdoğan, “Ülkemizde 2023 yılında meydana gelen deprem felaketi sonrasında Japonya'nın kıymetli destekleri milletimizce unutulmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Bu ortak afet dayanışmasının gelecekte de süreceğini vurgulayan Erdoğan, küresel krizlerin dayanışmayı zorunlu kıldığını belirtti:

“Eğer devletler birbirine sırtını dönerse belirsizlik artar, öngörülemezlik derinleşir, istikrarsızlık her yere sirayet eder.”

Erdoğan, makalesinin sonunda Gazze'deki insani krize özel bir bölüm ayırdı. İsrail’in saldırılarını insanlık suçu olarak nitelendiren Erdoğan, “Gazze bugün insanlığın vicdanını en ağır imtihanlardan biriyle karşı karşıya bırakmaktadır. İsrail'in soykırımı ve işgali sonucu çocukların açlıktan öldüğü, hastanelerin çalışamaz hale geldiği, şehirlerin harabeye döndüğü, milyonlarca insanın en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı bir tabloya şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bu tablo karşısında susmadığını ve susmayacağını belirten Erdoğan, Japonya’nın barışa olan bağlılığının ve Türkiye’nin insani yardım kapasitesinin birleşmesi hâlinde güçlü bir ortaklık ortaya çıkacağını söyledi:

“Bugün yapılması gereken; ateşkesi temin edecek diplomatik gayretleri artırmak, insani yardımları daha düzenli ulaştırmak, çocukların eğitim ve sağlık ihtiyaçları için kaynaklar oluşturmak ve en önemlisi iki devletli çözüm temelinde adil bir barışı sahiplenmektir.”

Erdoğan, makalesini şu ifadelerle sonlandırdı: