Erdoğan İmralı Heyeti ile bir araya geldi

Erdoğan İmralı Heyeti ile bir araya geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya geldi.

TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme olasılığı gündemdeyken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı: Yasal düzenleme gerçekleşecek mi?Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı: Yasal düzenleme gerçekleşecek mi?

KÜLLİYE'DE ERDOĞAN-İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede İmralı Heyeti'nden TBMM Başkan Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Erdoğan'ın yanında ise Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bulundu.

dem-tayyip.jpg

Saat 17.30'da yapılması planlanan görüşme Erdoğan'ın Alman Başbakan Friedrich Merz ile olan görüşmesinin uzaması sebebiyle 18.00'e alınmıştı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin DEM Parti resmi hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetimiz, yaklaşık 1 saat süren görüşmede Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Siyaset
Komisyon İrlanda'ya gidecek mi? Murat Emir açıkladı
Komisyon İrlanda'ya gidecek mi? Murat Emir açıkladı
Erdoğan görüşmesi öncesi İmralı heyetinden açıklama
Erdoğan görüşmesi öncesi İmralı heyetinden açıklama