TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşme olasılığı gündemdeyken, DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yanıtladı: Yasal düzenleme gerçekleşecek mi?

KÜLLİYE'DE ERDOĞAN-İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede İmralı Heyeti'nden TBMM Başkan Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Erdoğan'ın yanında ise Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın bulundu.

Saat 17.30'da yapılması planlanan görüşme Erdoğan'ın Alman Başbakan Friedrich Merz ile olan görüşmesinin uzaması sebebiyle 18.00'e alınmıştı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin DEM Parti resmi hesabından yapılan açıklamada şunlara yer verildi: