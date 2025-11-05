Erdoğan HÜDA-PAR Genel Başkanı ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile bir araya geldi.

YAPICIOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A ZİYARET

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşmeye dair henüz bir açıklama yapılmadı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu - Recep Tayyip Erdoğan (5.11.2025)

HÜDA-PAR'DAN DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği 'hak ihlali' kararının kesinleşmesinin ardından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi gündeme geldi.

Söz konusu karar hakkında Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ekol TV'de Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlamıştı.

Alçı'nın kendisine yönelttiği "Siz net bir şekilde ‘Selahattin Demirtaş zaten tahliye edilmeliydi’ demiyorsunuz, değil mi?" sorusuna Yapıcıoğlu, "Hayır, dosya içeriğini bilmeden öyle bir şey demem" diyerek şu yanıtı vermişti: