Erdoğan: Daima işçi kardeşlerimizin yanında olduk

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Recep Tayyip Erdoğan, '1 Mayıs İşçi Bayramı' öncesinde emekçi ve işveren temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, 23 yıllık iktidarı boyunca işçilerin ve onların temsilcilerinin yanında olduklarını ifade etti.

21 defa grev yasağı kararı alan Erdoğan: Grev hakkını rasyonel bir zemine oturttuk

"DAİMA İŞÇİLERİN YANINDA OLDUK"

İşçilerin sendikal haklarını genişlettiklerini ve örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını belirten Erdoğan, "23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık, toplu sözleşme sistemini güçlendirdik, çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık, kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık, kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın grev yasağına Metal-İş'ten yanıt geldi

"HİÇBİR ZAMAN TEK TARAFLI HAREKET ETMEDİK"

"Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her zaman sizlerle, yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık."

AKP'de madenciler krizi! Şamil Tayyar kendi partisini topa tuttu

"İŞÇİLERİMİZİN HAKKININ YENİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ'

"Şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum; biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir." ifadelerini kullanan Erdoğan, son olarak şunları söyledi: