AKP'li Şamil Tayyar'dan itiraf: Maden işçisi, asgari ücretli, emekli... karşılarında buluyoruz kendimizi
Eskişehir’de faaliyet gösteren Doruk Madencilik işçilerinin uzun süredir mahrum kaldıkları hakları için başlattıkları mücadele olumlu neticelendi. Maaşlarını ve kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara’ya çıkarma yapan ve eylemlerini açlık grevine dönüştüren madenciler dün itibarıyla istedikleri kazanımları elde etti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA KRİTİK GÖRÜŞME
Yaklaşık 2 hafta boyunca kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ve yargı baskısı altında seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri için dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve beraberindeki sendika heyeti İçişleri Bakanlığı’na davet edildi. Bakanlık yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda işçilerin talepleri masaya yatırıldı.
BAKANLIKLAR GARANTÖR OLDU
Görüşmenin ardından Gökay Çakır, toplantının yapıcı geçtiğini bildirdi. Çakır tarafından yapılan açıklamada eyleme katılan işçilerin büyük bir kısmının maaş ödemelerinin hesaplarına geçtiği belirtildi.
Geriye kalan taleplerin karşılanması noktasında ilgili bakanlıkların garantörlük üstlendiğini ifade eden Çakır idarenin kendilerinden 15 günlük bir süre talep ettiğini söyledi. Bu gelişme üzerine maden işçileri açlık grevi ve eylemlerini sonlandırma kararı aldı.
TAZMİNATLAR İÇİN 15 GÜN SÜRE
Varılan mutabakata göre işten ayrılmayı tercih eden işçilerin birikmiş tazminat hakları 15 günlük süre zarfında ödenecek. Öte yandan madende çalışmaya devam etmek isteyen işçiler ise hak ettikleri ücretlerini alarak mesailerine geri dönebilecek.
Hak arama mücadelesinin ülke genelinde yankı bulduğu süreçte AKP eski MKYK üyesi Şamil Tayyar da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"AÇ GÖZLÜ VE SORUMSUZ SERMAYEYLE AYNI SAFTA NEDEN GÖZÜKELİM?"
Tayyar, konuya ilişkin, sosyal medya platformu X üzerinden, "Madencilerin Ankara eylemi, 2 haftalık zorlu sürecin ardından sona erdi. İçişleri, Enerji ve Çalışma Bakanlıklarımızın devreye girmesiyle işçilerin çilesi bitti." diyerek şu ifadeleri kullandı:
Madencilerin Ankara eylemi, 2 haftalık zorlu sürecin ardından sona erdi. İçişleri, Enerji ve Çalışma Bakanlıklarımızın devreye girmesiyle işçilerin çilesi bitti. Dikkat çekmek istediğim bir başka nokta var. AK Parti dezavantajlı kesimlerin büyük desteğiyle iktidar oldu, nerede mağdur ve mazlum varsa AK Partili kadrolar oradaydı. Bir süredir bakıyorum. Maden işçisi, köylü, asgari ücretli, emekli, pazarcı, üretici, çiftçi, öğrenci… Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek veya çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüklerinde, kendimizi bir anda karşı tarafta buluyoruz. Bazen jandarma bazen polis kimliğiyle. Çok tuhaf ve rahatsız edici. Aç gözlü ve sorumsuz sermayeyle aynı safta neden gözükelim? Yerimiz, milletin yanıdır. Bizi 24 yıldır iktidarda tutuyorlar ve desteği fazlasıyla hak ediyorlar. Misal. Bu son madenci eyleminde 2 hafta beklemeye gerek kalmadan sorun çözülmeli ve bu işçiler kendilerini sahipsiz hissetmemeliydiler. Özetle. Siyaset halka rağmen değil halk için yapılır, yıllarca yaptık ve kesintiye uğratmadan devam etmeliyiz.