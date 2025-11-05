Erdoğan Cumhur İttifakı'nda kriz var yorumlarına yanıt verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli'nin son siyasi hamlelerinin ardından Cumhur İttifakı'nda kriz var yorumları hakkında, "Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda Cumhur İttifakı'nda çatlak var yorumlarını açıkça yanıt verdi.

Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Cumhur İttifakı'nda 'gedik' açtırtmayacaklarını söyledi.

Erdoğan, şunları ifade etti:

  • "Burada şunu da bir kez daha açık ve net söylemek istiyorum. 15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı'nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz."

NELER OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'deki devlet törenine katılmamıştı. Bahçeli, aynı günün akşamı da Saray'da düzenlenen resepsiyona hiçbir MHP'linin katılmasına izin vermemişti. Bu Bahçeli'nin 'Sessiz protestosu' olarak yorumlanmıştı.

Bahçeli'nin Erdoğan ile KKTC seçimleri, İçişleri Bakanlığı atamaları ve İmralı Süreci'nde terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme konusunda ters düştüğü iddia edilmişti.

Bu gerilim iddialarının ardından gelen 'sessiz protesto' Cumhur İttifakı'nda çatlak var yorumlarına neden olmuştu.

Bahçeli de dün açıklama yaparak Cumhur İttifakı'nın yola devam ettiğini ve çatlak olmadığını söylemişti.

