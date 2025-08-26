Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Büyük Taaruz Zaferi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

ATATÜRK'Ü SANSÜRLEYEREK PAYLAŞTILAR!

Paylaşımda, "Büyük Taaruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Büyük Taaruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi. Emniyet'in paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinen fotoğraflarından biri kullanıldı.

Ancak, paylaşımda Atatürk'ün görselden silindiği görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğünün söz konusu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ PAYLAŞIM YAPTILAR

Tepkilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk'ün yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medya platformu X'ten bir video ile yeni bir paylaşım yapan Emniyet, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.