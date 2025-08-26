Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!

Emniyet tepkilerin ardından Atatürk'ü hatırladı!
Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğünün 30 Ağustos paylaşımında Atatürk’ün görselden silinmesi sosyal medyada tepkilere yol açtı; gelen eleştirilerin ardından Emniyet, Atatürk’ün yer aldığı yeni bir video yayımladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Büyük Taaruz Zaferi'ne ilişkin bir paylaşım yaptı.

ATATÜRK'Ü SANSÜRLEYEREK PAYLAŞTILAR!

Paylaşımda, "Büyük Taaruz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve sarsılmaz iradesinin nişanesidir. Büyük Taaruz'un 103. yıldönümünde aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" denildi. Emniyet'in paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinen fotoğraflarından biri kullanıldı.

Ancak, paylaşımda Atatürk'ün görselden silindiği görüldü. Emniyet Genel Müdürlüğünün söz konusu paylaşımı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

whatsapp-image-2025-08-26-at-14-49-24-1.jpeg

whatsapp-image-2025-08-26-at-14-49-24.jpeg

TEPKİLER ÜZERİNE YENİ PAYLAŞIM YAPTILAR

Tepkilerin ardından Emniyet Genel Müdürlüğü Atatürk'ün yer aldığı bir video paylaştı. Sosyal medya platformu X'ten bir video ile yeni bir paylaşım yapan Emniyet, "Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan Büyük Taarruz’ un 103. Yıl Dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz" ifadeleri yer aldı.

sansursuz.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Siyaset
Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz! Atatürk'lü fotoğraf o paylaşıma yanıt mı?
Fahrettin Altun'dan Büyük Taarruz!
Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi
Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi