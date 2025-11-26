Ekrem İmamoğlu'ndan Mevlana'lı barış mesajı

Yayınlanma:
Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlana'nın şiiri ile barış mesajı verdi.

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevlana'nın 'Öğrendim' eseri ile barış mesajı verdi.

turkey-ekrem-imamoglu-verdict-dec-2022-afp.jpg

İMAMOĞLU'NDAN BARIŞ MESAJI

"Barış için: Sevmeyi Güvenmeyi Ruhumuzu anlamayı, ruhumuzla birbirimizi sevmeyi aydınlanmayı, aydınlatmayı, ekmeği; ekmeği üretmeyi, büyütmeyi; ekmeği hakça paylaşmayı öğrenelim" diyen İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

“Sevmeyi öğrendim.

Sonra güvenmeyi...

Sonra da güvenin sevgiden daha kalıcı olduğunu, sevginin güvenin sağlam zemini üzerine kurulduğunu öğrendim.

İnsan tenini ögrendim.

Sonra tenin altnda bir ruh bulunduğunu…

Sonra da ruhun aslında tenin üstünde olduğunu öğrendim.

Evreni öğrendim.

Sonra evreni aydınlatmanın yollarını öğrendim.

Sonunda evreni aydınlatabilmek için önce çevreni aydınlatabilmek gerektiğini öğrendim.

Ekmeği öğrendim.

Sonra barış için ekmeğin bolca üretilmesi gerektiğini.

Sonra da ekmeği hakça üleşmenin, bolca üretmek kadar önemli olduğunu öğrendim.”

sd.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

