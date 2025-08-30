Ekonomik krizi iktidar medyası bile gizleyemedi! Gel bu rakamlarla üniversite oku

AKP iktidarı üniversiteye kazanmış öğrencilere, aylık 3 bin lira KYK bursu veriyor. Bu da günlük 100 liraya tekabül ediyor.

Bir öğrencinin bu parayla sağlıklı beslenmesi bir yana ne bir yurt parası ödeyebilir ne de bir ev kiralayabilir. Üç öğrenci bir araya gelse insani şartlarda güvende oturacağı bir ev parasını bile denkleştiremiyor. Üç öğrencinin toplam aldığı 9 bin lira ile Türkiye'de ev kiralamak imkansız.

Ekonomik krizin gerçeklerini de artık AKP iktidarının medyası da saklayamaz geldi.

İKTİDAR MEDYASI TEK TEK HESAPLADI! ASGARİ ÜCRETLİ NASIL ÇOCUK OKUTSUN?

İktidar medyasından Hürriyet; İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Eskişehir, Van ve Diyarbakır'da okumak isteyen öğrencilerin aylık masraflarını hesapladı.

İstanbul'da okumak isteyen bir öğrencinin asgari ücretten 12 bin lira fazla paraya ihtiyacı olduğu görüldü.

"Bu KYK bursu ile bu çocuklar nasıl okur" sorusunu akıllara getiren rakamlar ve masraflar tek tek şöyle anlatıldı.

İstanbul

İstanbul’da öğrencilerin en büyük gideri kira. Beşiktaş, Şişli, Kadıköy ve Fatih’te 2+1 evler 25-35 bin TL arasında. Ulaşım için 700 TL, gıda için 4 bin 250 TL, sosyalleşme için 2 bin TL harcanıyor. Kırtasiye 1000 TL, iletişim giderleri ise 500 TL. Toplam aylık masraf: 34 bin 450 TL.

İzmir

İzmir’de kira 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ulaşım 480 TL, gıda 4 bin TL, sosyalleşme 2 bin TL, kırtasiye 1000 TL, iletişim 500 TL. Toplam aylık gider: 33 bin TL.

Ankara

Başkent Ankara, İstanbul’a kıyasla daha ekonomik. Kiralar 23 bin TL’ye kadar yükseliyor. Ulaşım 700 TL, gıda 3 bin 800 TL, sosyalleşme 2 bin TL, kırtasiye 1000 TL, iletişim 420 TL. Toplam aylık gider: 31 bin TL.

Muğla

Muğla’da öğrenci evlerinin kirası 25 bin TL’yi aşıyor. Market ve yemek gideri 4 bin TL. Ulaşım 300 TL, sosyalleşme 2 bin TL, kırtasiye 1000 TL, iletişim 500 TL. Toplam aylık masraf: 32 bin 800 TL.

Eskişehir

‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırması’na göre bu yıl da en uygun şehir Eskişehir. Kiralar 15 bin TL civarında. Ulaşım 300 TL, gıda 3 bin 200 TL, sosyalleşme 1800 TL, kırtasiye 900 TL, iletişim 350 TL. Toplam aylık gider: 21 bin 550 TL.

Van

Doğu’da öğrenciler için en uygun seçeneklerden biri Van. Kira 13 bin 500 TL, ulaşım 500 TL, gıda 2 bin 800 TL, sosyalleşme 1400 TL, kırtasiye 800 TL, iletişim 320 TL. Toplam: 19 bin 320 TL.

Diyarbakır

Tarihî dokusuyla öne çıkan Diyarbakır’da kira 14 bin TL. Ulaşım 500 TL, gıda 2 bin 900 TL, sosyalleşme 1450 TL, kırtasiye 850 TL, iletişim 300 TL. Toplam aylık masraf: 20 bin TL.