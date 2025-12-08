'Dünya Kenti Muğla' vizyonu meyvelerini vermeye başladı

Muğla son yıllarda hem Türkiye’de hem de uluslararası platformlarda dikkat çeken bir değişim sürecinden geçiyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın göreve başlarken açıkladığı “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda kültür, çevre, sürdürülebilirlik ve uluslararası ilişkiler alanlarında çeşitli adımlar atılıyor.

Kent, turizmin yanı sıra farklı alanlarda da küresel ağlarla etkileşimini artırma yönünde ilerliyor.

Muğla Belediyesi, son 1,5 yılda dünyanın en önemli kent birliklerine art arda üye oldu.

UCLG – Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler

ICLEI – Sürdürülebilirlik Kentleri Ağı

MedCities – Akdeniz Kentleri Birliği

Metropolis – Büyük Şehirler Birliği

Mayors for Peace – Barış İçin Belediye Başkanları

Bu üyelikler Muğla’ya, çevre projelerinden kriz yönetimine, sürdürülebilir turizmden iklim politikalarına kadar geniş bir alanda uluslararası masa hakkı sağlıyor. Artık küresel politikalar Ankara üzerinden değil, doğrudan Muğla’nın kendi diplomasi kanalları üzerinden kuruluyor.

15 YILDA DEĞİL, 1,5 YILDA İVME

Vizyonun ortaya konuluşunda “Uzun vadeli hedef” beklentisi hâkimdi. Ancak rakamlar ve gelişmeler bunun çok daha hızlı gerçekleştiğini gösteriyor.

Muğla son bir yılda İstanbul, Londra, Berlin, Moskova, Dubai, Bakü ve Tiflis gibi merkezlerde düzenlenen turizm ve şehircilik fuarlarında yer aldı. Toplamda 300 bini aşkın ziyaretçiye ulaşıldı. Bu temaslar, Muğla’nın Akdeniz çanağındaki görünürlüğünü ciddi biçimde artırdı.

SADECE TURİZM DEĞİL: ULUSLARARASI SİYASET, ÇEVRE VE KÜLTÜR

Muğla’nın yükselişinin asıl çarpıcı yönü, turizm odaklı bir tanıtımın ötesine geçmesi.

Kültürel miras projelerinden karbon-nötr şehir çalışmalarına, çevre diplomasisinden afet planlamasına kadar geniş bir yelpazede iş birlikleri kuruluyor.

Başkan Aras’ın ekibi, “dünya şehri” kavramını salt ekonomik değil, çok yönlü bir diplomatik kimlik olarak okuyor.

Taşocağı için tozu dumana kattılar! Yasayı hatırlatan Ahmet Aras: Bu vatan hainlerinin ruhsatını iptal edin

12 AY YAŞAYAN, DÜNYAYI AĞIRLAYAN KENT

Bu yaklaşım, Muğla’yı yalnızca yaz sezonunun değil; 12 ayın kent markası haline getirmeyi amaçlıyor. Kentin uluslararası görünürlüğünün artmasıyla; kongre turizmi,

çevre ve akademik toplantılar, kültür ve sanat iş birlikleri, spor organizasyonları gibi alanlarda da talep ve davetler gelmeye başladı.

“MUĞLA ARTIK İZLENEN DEĞİL, İZ BIRAKAN ŞEHİR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, vizyonun temel amacını şöyle özetledi:

“Muğla artık sadece güzel koyları olan bir tatil kenti değil; karar alan, öneri geliştiren, küresel masalarda yer alan bir Akdeniz şehri.”