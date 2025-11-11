Dinozorlar Adana'da da çürümeye terk edildi

Adana’nın Çukurova ilçesinde 2015 yılında “yap-işlet-devret” modeliyle açılan Dinozor Park, 2024 yılında müteahhit firma tarafından kapatıldı. Parkta yer alan dev dinozor maketleri ise yılların ihmalinden dolayı bakımsız ve çürümeye terk edilmiş durumda.

Dönemin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’in başkanlığı döneminde hayata geçirilen proje, belediye Meclisi'nin onayıyla Doğal Park-2 alanında, 7637 ada 3 parseldeki yeşil alana kurulmuştu. Parkın işletme hakkı Meclis kararıyla 10 yıl süreyle müteahhit firmaya devredildi.

MAHKEMEYE TAŞINMIŞTI

Ancak parkın açılmasının ardından tartışmalar başladı. Belediyeye ait yeşil alanın yanı sıra Adana Büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi’ne ait hisselerin de işletmeye dahil edildiği iddiaları mahkemeye taşındı.

T24'te yer alan habere göre Adana 2. İdare Mahkemesi, 10 Haziran 2016’da belediye Meclisi'nin 6 Şubat 2015 tarihli kararını iptal etti. Mahkeme kararında, belediyenin yalnızca kendi mülkiyetindeki taşınmazları tahsis edebileceği, hissedar olduğu bir taşınmazın tamamını devretme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.

Buna karşın park işletmesi devam etti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporunda, iptal kararının uygulanması için verilen 30 günlük sürede herhangi bir adım atılmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, Meclis kararıyla yapılan tahsisin belediye gelirlerinde azalmaya yol açtığı ve üçüncü kişiler lehine menfaat sağladığı iddiaları da yer aldı.

2019 yılında ise aynı alanın belediye hissesinin bu kez 15 yıl süreyle Çukurova İmar A.Ş’ye tahsis edildiği belirtildi.

Aradan geçen yılların ardından, 2024 yılında müteahhit firma Dinozor Park’ı kapattı. Bugün park alanında, paslanmış ve bakımsız dinozor maketleri çürümeye terk edilmiş durumda.