DEVA Partisi'nden CHP İstanbul'a 'kayyum' tepkisi!

Yayınlanma:
DEVA Partisi, CHP İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla 'tedbiren' görevden uzaklaştırılması ilişkin, "Siyasi partilere ait kongre süreçlerinin veya yerel ve genel seçim süreçlerinin Anayasa ile yetkilendirilmiş mahkemeler dışında genel mahkemeler eliyle denetlenmesi Anayasanın açık bir ihlalidir" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi, CHP İstanbul İl yönetiminin, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Demokrasilerin vazgeçilmez ve şartının seçim güvenliği olduğu vurgulanan açıklamada, seçimlerin gizli oy ve açık tasnifle güven içerisinde yapılması ilkesi gibi, delege seçimlerinden, il-ilçe başkanlık seçimlerine; muhtarlık seçiminden cumhurbaşkanlığı seçimine kadar tüm seçim ve itiraz süreçlerinin Anayasada ve ilgili kanunlarda düzenlendiği hatırlatıldı.

"TELAFİSİ İMKANSIZ KARAR"

Tüm seçimler için geçerli ilkenin, seçimlere dair itirazların, seçim hukuku içerisinde ve özel yetkilendirilmiş merciler eliyle sonuçlandırılması olduğu belirtilen açıklamada,

"Seçim süreçlerine dair itirazlar, seçim kademesine göre ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu kararıyla kesinleştirilir. Yasayla yetkilendirilmiş mekanizmalar dışında genel mahkemelerin yetkili addedilmesi ve bu mahkemeler eliyle telafisi imkânsız kararlara imza atılması kabul edilemez. Bu durum, Anayasanın 79. Maddesinin açıkça ihlalidir. Bu ihlal, bir siyasi partinin ilçe kongresi hakkında dahi verilse, seçimli demokrasimizin temel güvencelerinden birinin ortadan kaldırılması anlamına gelir. Bu nedenlerle siyasi partilere ait kongre süreçlerinin veya yerel ve genel seçim süreçlerinin Anayasa ile yetkilendirilmiş mahkemeler dışında genel mahkemeler eliyle denetlenmesi Anayasanın açık bir ihlalidir, kabul edilemez. Seçim hukuku ve güvenliğine yönelik bu açık ihlal herhangi bir şekilde tevil edilemez, mazur görülemez” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Siyaset
